Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ iškovojo lengvą pergalę namuose, o Vilkaviškio „Perlas“ pasiekė dramatišką pergalę uostamiestyje.

Marijaus Užupio ir Dominyko Domarko duetas pelnė 45 taškus ir jų atstovaujama Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (3-0) įsirašė 3 pergalę per 4 dienas. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai namų tvirtovėje 93:75 (23:22, 26:22, 20:18, 24:13) be pergalių paliko „Šilutę“ (0-3).

Marijampolės komandai M. Užupis per 32 minutes pelnė 22 taškus (2/4 dvit., 5/7 trit., 3/5 baud.), atkovojo 10 kamuolių bei surinko 30 naudingumo balų.

Jam talkinęs ir rezultatyviausiai „Sūduvos-Mantingos“ gretose žaidęs D. Domarkas, per 29 minutes pelnė 23 taškus (4/5 dvitaškiai, 4/9 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 27 naudingumo balus.

Rungtynių kontrolę galutinai į savo rankas antroje mačo pusėje paėmusi „Sūduva-Mantinga“ skuodė į priekį ir tolo nuo oponentų, nors šilutiškiai ketvirtojo kėlinio pradžioje sumažino savo atsilikimą iki 4 taškų (69:65).

Didesnės dramos jiems sukurti nepavyko, kadangi tiksint 3 paskutinėms akistatos minutėms marijmapoliečiai pabaigoje spurtavo 10:0 ir įtvirtino savo triumfą – 93:75.

„Šilutės“ komandoje išsiskyrė Bryson Etiennie, kurio sąskaitoje per 28 minutes – 26 taškai (4/4 dvit., 3/5 trit., 9/10 baud.), 1 atkovotas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai ir 28 naudingumo balai.

„Sūduva-Mantinga“: Dominykas Domarkas 23 (4/5 dvit., 4/9 trit., 6 rez. perd., 3 per. kam., 27 naud.), Marijus Užupis 22 (5/7 trit., 10 atk. kam., 30 naud.), Domantas Vilys 14 (3/6 trit.), Tautvydas Kliučinykas 13 (3/5 trit., 5 rez. perd.), Vytautas Šulskis 9 (4 rez. perd.).

„Šilutė“: Brysonas Etiennie 26 (4/4 dvit., 3/5 trit., 9/10 baud., 28 naud.), Seanas Fasoyiro 16 (4/11 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam., 6 rez. perd.), Yevhenas Balabanas (5 atk. kam.) ir Ernestas Jaškus po 7.

—

Vieni – vis dar be pralaimėjimų, o kiti – vis dar be pergalių. Vilkaviškio „Perlas“ (3-0), išvykoje 89:87 (21:21, 19:24, 26:25, 23:17) paskutinėmis sekundėmis palaužė Klaipėdos „Neptūną-Akvaservį“ (0-3).

Po netikslaus „Perlo“ žaidėjo Igno Labučio metimo, būdamas tarp kelių priešininkų, Ajare Sanni įmušė kamuolį į krepšį (89:87) ir paliko varžovams 3,3 sekundės.

Iš šoninės linijos kamuolį išmetęs klaipėdietis Kristupas Leščiauskas dar spėjo susikurti progą iš toli, tačiau jo šūvis buvo netikslus.

Vilkaviškio gretose labiausiai išsiskyrė pergalę atnešęs Ajare Sanni, kurio sąskaitoje per 29 minutes – 22 taškai (7/14 dvit., 5/5 baud.), 6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 25 naudingumo balai.

Pirmąsias 10 minučių abi ekipos žaidė lygiai, bet pirmąją pusę „Perlo“ ekipa pralaimėjo – 40:45.

Trečiojo ketvirčio pradžioje „Neptūnas-Akvaservis“ įstengė atsiplėšti iki rekordinės 9 taškų persvaros (49:40), tačiau vėliau 7:0 spurtu į tai atsakę svečiai vėl lygino rezultatą (70:70) ir viskas sprendėsi paskutinėmis minutėmis.

„Neptūno-Akvaservio“ puolėjas Matas Repšys pakartojo savo rezultatyvumo rekordą ir pelnė 27 taškus (5/7 dvit., 3/5 trit., 8/11 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 30 naudingumo balų.

„Neptūnas-Akvaservis“: Matas Repšys 27 (5/7 dvit., 3/5 trit., 8/11 baud., 30 naud.), Laurynas Mikalauskas 18 (8/10 dvit., 5 atk. kam.), Matas Narvilas 15 (7/10 dvit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Gabrielius Mažeika 14 (4/5 trit.).

„Perlas“: Ajare Sanni 22 (7/14 dvit., 1/6 trit., 5/5 baud., 6 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam., 25 naud.), Mantvydas Žukauskas 16 (5/8 dvit., 2/5 trit., 4 per. kam.), Rokas Stankevičius 15 (5/7 dvit., 8 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Justinas Tuckeris 8 (4/5 dvit.), Armandas Bancevičius (1/5 trit.) ir Edvinas Daunys (5 atk. kam.) po 7.