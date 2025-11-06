Po bandomojo laikotarpio skiriasi Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ ir 24-erių Josefo Fahrenholtzo keliai, skelbia klubas.
„URBO-NKL“ pirmenybėse amerikietis per 5 susitikimus vidutiniškai rinko po 8,2 taško, 2,8 atkovoto kamuolio ir 6,8 naudingumo balo.
Pastarąjį kartą šios šalies atstovas Suvalkijos komandoje žaidė 2017-2018 m. sezone.
2025-2026 m. sezoną 203 cm ūgio puolėjas pradėjo Slovakijos aukščiausios lygos „Spišski Rytieri“ klube, bet po dviejų mačų kontraktas buvo nutrauktas abipusiu būdu.
Penkias pergales per 8 turus įsirašiusi „Sūduvą-Mantingą“ turnyro lentelėje rikiuojasi penktoje pozicijoje.
Šaltinis: NKL