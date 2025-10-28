Per „TOPsport“ remiamos A lygos 33 turo rungtynes Marijampolės „Sūduva“ namie palaužė „Kauno Žalgirį“ 1:0 (0:0).
Pirmieji pavojų prie varžovų vartų sukūrė Donato Vencevičiaus auklėtiniai, kai Henry Uzochukwu perdavimu surado Amarą Haidarą, tačiau pastarojo smūgį atrėmė Deividas Mikelionis.
28 min. svečiai liko žaisti mažumoje, kai po VAR peržiūros iš aikštės buvo pašalintas Eduardas Jurjonas. Netrukus D.Mikelionis dukart turėjo vėl gelbėti savo ekipą po Žygimanto Baltrūno ir Sidy Sanokho smūgių.
Sužaidus kiek daugiau nei 15 minučių antrajame kėlinyje, žalgiriečiai liko žaisti devyniese – tiesioginę raudoną kortelę prieš save išvydo ir po keitimo aikštėje pasirodęs Antonas Tolordava.
Visą likusį mačo laiką „Sūduva“ buvo apgulusi gynyboje užsidariusius svečius, tačiau marijampoliečių smūgiams trūko tikslumo. A. Haidaros ir Dariušo Stankevičiaus spirtas kamuolys skriejo šalia virpsto, o S.Sanokho smūgį galva ant vartų linijos vėl atrėmė D.Mikelionis.
Lemtinga tapo 85-oji min., kai D. Mikelioniui nepavyko sugauti H.Uzochukwu smūgiuoti kamuolio, o šis nukrito tiesiai po kojomis Lucky Tomui. „Sūduvos“ puolėjas savo progos nepraleido ir įmušė pergalingą įvartį.
Po šio mačo „Sūduva“ turi 58 taškus, toliau A lygoje žengia ketvirta ir tęsia kovą dėl prizinės vietos. Kitas rungtynes marijampoliečiai žais sekmadienį 18.25 val. namie su „Šiauliais“.