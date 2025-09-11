Marijampolės „Sūduva“ turi naujoką – juo tapo 24 metų krašto saugas Titas Milašius.
11 rungtynių Lietuvos rinktinėje sužaidęs futbolininkas Marijampolėje rungtyniaus mažiausiai iki šio sezono pabaigos.
Lietuvoje T. Milašius futbolo mokėsi Vilniaus FM ir NFA, o 2016-aisiais persikėlė į Varšuvos akademiją „Escola Varsovia“. Iki perėjimo į „Sūduvą“ saugas ir žaidė Lenkijoje.
Kaimyninėje šalyje Marijampolės klubo naujokas buvo pasirašęs sutartį su Plocko „Wisla“, atstovavo Mazovijos Novy Dvuro „Švit“, Čenstakavos „Skra“, Bielsko Bialos „Podbeskidzie“ ir Sedlcių „Pogon“.
Bielsko Bialos klube T. Milašius susitiko su dabartiniu „Sūduvos“ vyriausiuoju treneriu Donatu Vencevičiumi. Pažįstamas futbolo specialistas futbolininkui tapo itin svarbia priežastimi priimant sprendimą keltis į Marijampolę.
„Treneris pats paskambino, pasidomėjo, kokia situacija? Pasakiau, pasidėliojome planus ir nusprendžiau prisijungti prie „Sūduvos“ bei padėti komandai“, – sakė žaidėjas.
Būdamas Lenkijoje, T. Milašius pasižiūrėdavo A lygos rungtynių santraukas, sekė padėtį šalies čempionate. Marijampoliečių dabar lygoje užimama 3 vieta komandos naujoko nestebina.
„Tikriausiai po praeito sezono tai yra netikėta aistruoliams, bet manęs, žinant šį trenerį, nestebina. Tai yra žmogus, kuris turi savo planą, jo laikosi, ir matome to vaisius. Žinojau, ką šis treneris moka“, – tvirtino T. Milašius.
„Sūduvoje“ T. Milašius vilkės 23 numeriu pažymėtus marškinėlius, o juos užsivilkti bus galima per laukiančias dvejas itin svarbias rungtynes su „Panevėžiu“.
Jau penktadienį (rugsėjo 12 d.) 19 val. „Sūduva“ priims Aukštaitijos sostinės atstovus per A lygos rungtynes, o antradienį (rugsėjo 16 d.) 18.30 val. taip pat Marijampolėje komandos stos į kovą FPRO LFF taurės turnyro pusfinalyje.
„Apie Panevėžio komandą daug nežinau, žiūrėsime analizę, dar teks pasidomėti. Kiekvienas varžovas man bus naujas, žiūrėsime“, – sakė T. Milašius.
Paklaustas apie pirmąją treniruotę Marijampolėje, futbolininkas teigė, kad tai buvo tiesiog eilinės pratybos, tačiau atkreipė dėmesį į „Sūduvos“ turimas sąlygas.
„Įspūdis – labai geras, treniruočių bazė – labai gera. Šitie dalykai tikrai nustebino, negalvojau, kad Lietuvoje taip gali būti“, – kalbėjo T. Milašius.
Taip pat futbolininkas pakvietė penktadienį į stadioną atvykti vis gausiau palaikyti „Sūduvos“ besirenkančius aistruolius.
„Visoms komandoms labai svarbus kiekvienas žiūrovas, – sakė Marijampolės ekipos naujokas. – Kviečiu visus atvykti penktadienį, visi atiduosime širdį, kad norėtumėte sugrįžti į stadioną ir vėl susitiktume taurės turnyro pusfinalyje.“