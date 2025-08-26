Marijampolės „Sūduva“ per Lietuvos futbolo A lygos, kurią remia „TOPsport“, 26 turo rungtynes išvykoje pralaimėjo „Šiauliams“ 1:2 (0:1).
Šeimininkai į priekį išsiveržė jau 8 min., kuomet po baudos smūgio atšokusį kamuolį į vartus iš toli pasiuntė Nikita Komissarovas.
Skirtumas padvigubėjo vos prasidėjo antrajam kėliniui – 48 min. marijampoliečiai prarado kamuolį aikštės viduryje, o greita šiauliečių ataka baigėsi taikliu Gabrieliaus Micevičiaus smūgiu.
Vėliau „Sūduva“ tiesiog užgulė šeimininkų vartus ir iki pat paskutinių mačo akimirkų stengėsi išplėšti bent tašką.
Priartėti pavyko 75 min., kai kamuolį į „Šiaulių“ vartus pasiuntė po keitimo aikštėje pasirodęs Idrisas Momoh.
Deja, kitomis progomis Marijampolės komandai pasinaudoti nepavyko ir teko susitaikyti su pralaimėjimu.
Po šio mačo „Sūduva“ su 42 taškais A lygoje lieka trečia, bet vienu maču daugiau sužaidę šiauliečiai atsilieka tik 2 taškais.