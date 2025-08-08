Atidėtose A lygos 20-ojo turo rungtynėse Marijampolės „Sūduva“ išvykoje nusileido Vilniaus „Žalgiriui“ 0:1 (0:1).
Vienintelis rungtynių įvartis krito 13 min., kai po Bruno Tavares smūgio kamuolys rikošetu įskriejo į svečių vartus.
Vėliau „Sūduva“ kontroliavo padėtį aikštėje, turėjo keletą gerų progų išlyginti rezultatą, bet jomis nepasinaudojo.
Dar pirmajame kėlinyje Lucky Tomas surengė įspūdingą slalomą per pusę aikštės tarp varžovų žaidėjų, tačiau pasiuntė kamuolį virš vartų. Antrajame kėlinyje to paties puolėjo smūgius koja ir galva atrėmė vartininkas, o paskutinę mačo akimirką Nojus Lukšys iš idealios situacijos taip pat pasiuntė kamuolį virš vartų.
Su 39 taškais savo sąskaitoje liekantys marijampoliečiai A lygoje toliau yra treti.