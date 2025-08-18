25-ajame Lietuvos futbolo A lygos, kurią remia „TOPsport“, ture Marijampolės „Sūduva“ namie nugalėjo Gargždų „Bangą“ rezultatu 2:1 (0:1). Tai buvo trečioji marijampoliečių pergalė prieš gargždiškius šį sezoną.
Pirmasis rungtynių įvartis krito 20 min. į šeimininkų vartus, kai po svečių žaidėjo reido kairiuoju kraštu kamuolį į vartus vienu lietimu pasiuntė Sherwinas Seedorfas.
Vėliau „Sūduva“ turėjo keletą progų išlyginti rezultatą, bet atakos smaigalyje atsidūrusiam Lucky Tomui nepavyko baigiamieji smūgiai.
Savo marijampoliečiai pasiekė iš karto po pertraukos. 47 min. po Frankline’o Tangiri perdavimo iš dešiniojo krašto Nauris Petkevičius galva jį nukreipė arčiau vartų, o ten tašką padėjo Amaras Haidara.
Po įvarčio abi komandos apsikeitė stipriais smūgiais į vartų plotą, bet tiek Amadou Sabo, tiek Pijaus Srėbaliaus spirtą kamuolį sugavo vartininkai.
Į priekį „Sūduva“ išsiveržė 74 min., kuomet tas pats A.Haidara puikiai pakovojo dėl kamuolio kairiajame krašte, sužaidė sienelę su Sidy Sanokho ir pasiuntė kamuolį į baudos aikštelę. Ten L.Tomas aplenkė gynėją ir smūgiu vienu lietimu įmušė pergalingą įvartį.
Mačo pabaigoje šeimininkai galėjo ir padidinti pranašumą, bet N.Petkevičiui po Idriso Momoh perdavimo nepavyko pataikyti į vartus.
Po šios pergalės „Sūduva“ savo sąskaitoje turi 42 taškus ir lieka 3-ioje turnyro lentelės vietoje.