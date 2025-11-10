2025 metų A lygos paskutiniajame ture Marijampolės „Sūduva“ Raudondvaryje nusileido Kauno raj. „Hegelmann“ 1:2 (0:0). Marijampoliečiai dar prieš šį mačą žinojo, kad čempionatą užbaigs 4 vietoje.
Pirmajame kėlinyje daug pavojingų progų komandoms sukurti nepavyko. Susitikimo pradžioje kamuolį virš vartų pasisiuntė šeimininkų kapitonas Klaudijus Upstas, vėliau Igno Plūko budrumą patikrino Donatas Kazlauskas. Marijampoliečių gretose smūgiais į Vincento Šarkausko ginamus vartus atsakė Amdou Sabo ir Frankline‘as Tangiri.
Iškart po pertraukos gerą progą turėjo D.Kazlauskas, bet stipriai smūgiuotas kamuolys skriejo šalia vartų. Netrukus arti įvarčio buvo svečiai – po Amaro Haidara bandymo kamuolį spėjo pakreipti Sidy Sanokho ir sudrebino skersinį.
63 minutę krito pirmasis rungtynių įvartis – „Sūduvos“ ekipą į priekį tiksliu smūgiu į artimą apatinį kampą išvedė A.Haidara. Deja, vos po 4 minučių pusiausvyrą atstatė Njoya Abdelas Kaderas, atsidūręs laiku ir vietoje po perdavimo į baudos aikštelę iš krašto.
Tas pats „Hegelmann“ puolėjas 72 min. nulėmė šeimininkų pergalę, kai išsisukęs nuo gynėjo ir suklaidinęs vartininką, nukreipė kamuolį į tuščius vartus.
2025 m. A lygos sezone „Sūduva“ per 36 rungtynes iškovojo 15 pergalių, 14 kartų sužaidė lygiosiomis (daugiausiai lygoje), 7 kartus pralaimėjo ir surinko 59 taškus. Marijampoliečiai pelnė 48 įvarčius (6 vieta lygoje), o praleido – 36 (2-3 vietos).