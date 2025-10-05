Marijampolės „Sūduva“ A lygos 30 turo rungtynes Vilniuje su „Riteriais“ baigė lygiosiomis 0:0.
Sostinės ekipa nuo pirmųjų minučių išrikiavo itin dideles gynybos pajėgas prie savo vartų, o marijampoliečiai aukšto spaudimo dėka neleido šeimininkams ilgiau pakontroliuoti kamuolio. Deja, nepavyko milžiniškos kamuolio kontrolės persvaros paversti progomis įvarčiams pelnyti.
Pirmajame kėlinyje „Sūduvos“ žaidėjai atliko keletą labai pavojingų perdavimų į baudos aikštelę, bet kamuolys nesurado adresatų, antrajame kėlinyje pavojingai smūgiavo Henry Uzochukwu, tačiau pelnyti įvarčio taip ir nepavyko.
Po 31 mačo Marijampolės komanda turi 51 tašką. Kitas rungtynes „Sūduva“ žais spalio 18 d. Telšiuose su „Džiugu“.