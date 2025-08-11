Marijampolės „Sūduva“ FPRO LFF taurės turnyro ketvirtfinalyje išvykoje nugalėjo „Kauno Žalgirį“ 2:0 (0:0).
Marijampoliečiams šiame mače įvarčius pelnė Amaras Haidara (48 min.) ir Frankline’as Tangiri (59).
Rezultatas galėjo būti ir didesnis, bet 63 min. Nauriui Petkevičiui nepavyko įmušti 11 m baudinio.
Rungtynių metu „Sūduva“ susidūrė ir su daugybe iššūkių. Jau 31 min. teko keisti traumą patyrusį kapitoną Aleksandrą Živanočių. Jį pakeitęs Steve’as Lawsonas taip pat neužbaigė rungtynių aikštėje ir 83 min. turėjo užleisti vietą Linui Zingertui.
Traumą patyrė ir F.Tangiri, kurį 69 min. pakeitė Maksymas Pyrohovas. Tačiau ukrainietis aikštėje praleido vos 11 min., nes 72 ir 80 min. užsidirbo įspėjimus ir buvo pašalintas.
Nepaisant visų sunkumų, Giedrius Zenkevičius išsaugojo „Sūduvos“ vartus „sausus“, o kontratakose marijampoliečiai galėjo dar ir padidinti skirtumą.