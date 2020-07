Sūduvoje gyventojų skaičius nuolat mažėja. Lenkiame ir bendrą šalies rodiklį

Sūduvos regione, kaip ir visoje Lietuvoje jau eilę metų yra stebimas nuolatinis gyventojų skaičiaus mažėjimas. Oficialiais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuo 2009 iki 2019 metų šalyje gyventojų skaičius smuko per 12,2 proc., tuo tarpu Sūduvos regione per 10-metį (nuo 2011 iki 2020 metų) – net 16 proc.

Sūduvoje didžiausias gyventojų skaičiaus kritimas buvo stebimas Vilkaviškio ir Šakių savivaldybėse (atitinkamai 19 ir 18 proc.), mažiausiai per nuo 2011-ųjų pakito Marijampolės savivaldybėje gyvenančių žmonių skaičius – sumažėjo 13 proc. Mažiausių regiono savivaldybių – Kazlų Rūdos ir Kalvarijos gyventojų skaičius sumažėjo 15 ir 16 proc.

Bendras visame regione gyvenančių žmonių skaičius šiais metais siekia vos 136 651 žmogų, kai tuo tarpu 2011-aisiais dar buvo 162 205 gyventojai. Beveik 40 proc. Sūduvos gyventojų gyvena Marijampolės savivaldybėje, tuo tarpu Kalvarijoje – mažiau nei dešimtadalis.

Šių metų duomenimis, daugiausiai nuolatinių gyventojų turinti Marijampolės savivaldybė turi 53 772 gyventojus, Vilkaviškio Rajono savivaldybėje gyvena 34 666 žmonės, savo plotu didžiausioje Sūduvoje, Šakių rajono savivaldybėje – 26 707 žmonės, Kazlų Rūdos savivaldybėje šiuo metu gyvena 11 339 nuolatiniai gyventojai, o Kalvarijos savivaldybėje – 10 167 žmonės.

Nuo 2018-ųjų iki 2019 metų visų Sūduvos regiono miestų savivaldybėse natūrali gyventojų kaita buvo neigiama, tai reiškia, kad per metus buvo fiksuojama daugiau mirusių žmonių, nei gimusių kūdikių. Didžiausia natūrali gyventojų kaita per tą metus buvo fiksuota Vilkaviškyje – -305 (gimė 314 kūdikių, o mirė 619 gyventojų), Marijampolėje kaitos rodiklis buvo -254, tai sudarė 493 naujagimiai ir 744 mirę marijampoliečiai. Šakiai neteko 487 mirusių žmonių, kai tuo tarpu gimė 244 mažyliai. Rajono savivaldybės natūralios gyventojų kaitos rodiklis buvo -243. Mažiausiai kūdikių gimė Kalvarijoje – 97, o per metus mirė 186 žmonės, todėl kaitos rodiklis – -86. Mažiausia natūrali gyventojų kaita fiksuota Kazlų Rūdos savivaldybėje – -69. Ten per metus pasaulį išvydo 111 naujagimių, o mirė 180 žmonių.

Tiesa, įdomu tai, kad 2018-aisiais metais natūralus gyventojų kaitos teigiamas rodiklis Lietuvoje fiksuotas tik 4-iose savivaldybėse – Neringoje, Klaipėdos rajone, Vilniaus mieste ir Kauno rajone.