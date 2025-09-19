Rugsėjo 24 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre klausytojų laukia ypatingas koncertas „Cinema Paradiso“ – kino muzikos ir dailės tandemas. Tai pasakojimas apie jaunatvišką energiją, kūrybos džiaugsmą ir bendruomenės stiprybę, kurią įkūnys Sūduvos jaunimo simfoninis orkestras ir dailininkas Valentinas Butanavičius.
Gimęs iš idėjos – augantis kartu su bendruomene
Orkestras atsirado prieš ketverius metus, dirigento ir pedagogo Mariaus Reklaičio iniciatyva. Gyvendamas tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos, jis matė, kaip ten jauni muzikantai turi daugybę galimybių muzikuoti profesionaliuose kolektyvuose. Tuo tarpu Sūduvoje tokių erdvių trūko.
„Norėjau, kad jaunimas čia, savo krašte, turėtų sceną, kurioje gali tobulėti. Svarbu, kad jie pajustų, jog kultūra gyva ne tik didmiesčiuose, bet ir regionuose. Muzika yra galinga jėga – ji ne tik ugdo, bet ir sutelkia žmones, kuria bendrystę ir įkvepia tikėti savo krašto ateitimi“, – sako Marius Reklaitis.
Taip gimė Sūduvos jaunimo simfoninis orkestras, kuris šiandien jungia apie 70 muzikantų – nuo Marijampolės iki mažesnių Sūduvos miestelių. Repeticijose susitinka skirtingo amžiaus ir patirties jaunosios kartos muzikantai.
Jaunimo istorijos – orkestro širdis
Orkestro gretose gausu asmeninių istorijų. Viena smuikininkė prisimena, kad pirmą kartą į repeticiją atėjo nedrąsiai, galvodama, kad galbūt netiks. „Bet čia sutikau draugų, kurie tapo man tarsi šeima. Orkestras man padėjo patikėti savo jėgomis“, – sako ji.
Dar ryškesnį jaunosios kartos balsą atskleidžia orkestro koncertmeisterė Emilija Mikučiauskaitė: „Sūduvos jaunimo simfoninis orkestras – ne tik galimybė groti būryje bendraminčių, kuriuos sieja meilė muzikai, bet ir vieta, kur tavo pastangos ir įdėtas darbas visada bus pastebėti. Grodama šiame orkestre iš naujo pamilau muziką ir atradau tokį norą toliau siekti savo tikslų muzikos srityje bei tobulėti, kokio nesuteikė niekas kitas. Džiugu, kad kiekvienais metais atsiranda vis didesnis vaikų susidomėjimas ir noras groti, į projekto koncertus ateina vis daugiau klausytojų. Grojant čia muzikantai įgauna naujų pažinčių, patarimų iš profesionalų, įkvėpimo. Esu be galo dėkinga dirigentui ir filharmonijos vadovui Mariui Reklaičiui, kuris visada palaiko, motyvuoja siekti vis didesnių tikslų ir suteikia galimybę gauti šią neįkainojamą patirtį.“
Tokie liudijimai rodo, kad orkestras jaunimui yra daugiau nei muzikinis kolektyvas – tai vieta, kur jie auga, atranda save ir jaučiasi įvertinti.
Koncertas „Cinema Paradiso“ – muzika, kinas ir dailė vienoje erdvėje
Šių metų koncertas išsiskiria savo programa. Scenoje skambės garsiausia kino muzika: nuo klasikinio „Graiko Zorbos“ iki energingo Jameso Bondo, nuo žaismingos „Rožinės panteros“ iki „Pixar“ animacijos kūrinių. Publika išgirs ir melodijų iš „Aladino“, „Karibų piratų“, „Vargdienių“, „Mapetų šou“, „Volaso ir Gromito“.
Tai muzika, kurią žino visi – ji suteikia jaukumo, nes primena mėgstamus filmus, kelia prisiminimus, jungia kartas.
Vakaro staigmena – tapytojo Valentino Butanavičiaus performansas. Menininkas scenoje gyvai kurs paveikslą ant drobės, reaguodamas į orkestro atliekamą muziką. „Tai bus unikalus momentas – matysime, kaip garsas virsta spalvomis, kaip muzika tampa paveikslu“, – pasakoja projekto organizatoriai.
Festivalio „Kultūros Dienos“ penkmetis
Koncertas yra jubiliejinio klasikinės muzikos festivalio „Kultūros Dienos“ dalis. Per penkerius metus festivalis išaugo iš kelių koncertų į plataus masto kultūrinę šventę, kurioje dalyvauja tarptautinio lygio atlikėjai, įvairių meno sričių kūrėjai. Festivalio dėka puoselėjamos įvairios rimtojo meno šakos.
„Idėja rengti festivalį kilo iš troškimo, kad klasikinė muzika Marijampolėje būtų gyva, matoma ir prieinama visiems. Iš pat pradžių jutome žmonių alkį kultūrai ir jų norą turėti tokią šventę čia, savo mieste. Ir išties, žmonės palaikė, salės buvo pilnos. Tai buvo aiškus ženklas – Marijampolei klasikinio meno reikia. Dabar festivalis tapo laukiamu įvykiu, o jaunimo orkestras – jo vizitine kortele“, – dalinasi festivalio meno vadovė Kamilė Zaveckaitė.
Žvilgsnis į ateitį
Sūduvos jaunimo simfoninis orkestras dar tik pradeda savo kelią, bet jau dabar yra stiprus reiškinys. Ateityje planuojami bendri projektai su kitų šalių jaunimo kolektyvais, edukacinės programos vaikams, naujos teminės koncertų serijos.
„Mano svajonė – kad šis orkestras taptų tramplynu jaunimui į didžiąją sceną, bet kartu išliktų susijęs su savo kraštu. Noriu, kad kiekvienas jaunas muzikantas, net iš mažiausio miestelio, žinotų: jo talentas čia reikalingas“, – sako dirigentas Marius Reklaitis.
Projektą finansuoja Lietuvos Kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė