„Sūduvos“ pergalė Vilniuje ir Kauno klubų rokiruotė (8 turo apžvalga)

8-uoju Lietuvos futbolo A lygos turu prasidėjo antrasis čempionato ratas, kuriame pirmi trys pirmenybių klubai iškovojo pergales.

Nutraukė. „Panevėžio“ ekipa A lygos 8-ajame ture nutraukė keturių pralaimėjimų seriją ir po lygiųjų 1:1 su Kauno „Stumbru“ iškovojo antrą tašką šiame sezone. Susitikimo pabaigoje rezultatą išlygino Ernestas Veliulis, tačiau arti tikslo paskutinėmis minutėmis buvo Alseny Bah bei Levanas Mačarašvilis. Tuo metu kritus įvarčiui į „Panevėžio“ vartus, čempionato debiutantai ketvirtą sykį iš eilės būtų pralaimėję identišku rezultatu – 1:2.

Pasiekimas. „Stumbro“ vartų sargas Rodrigo Josviaki 5 kartus išlaikė savo vartus „sausus“ ir šiuo statistikos komponentu yra nepralenkiamas tarp vartininkų. Maža to, jis pirmauja ir kitoje kategorijoje – yra atlikęs net 2 rezultatyvius perdavimus. Šį kartą po labai toli legionieriaus iš Brazilijos išspirto kamuolio tiksliu smūgiu pasižymėjo Nasro Boucharebas.

Duetas. Nepaisant gana skylėtos gynybos, „Palanga“ gali pasigirti dviem labai pavojingai žaidžiančiais atakuojančiais žaidėjas. Rusai – Andrejus Miazinas bei Idrisas Umajevas – iš 9 ekipos įvarčių šiame sezone yra pelnę 7 bei kartu atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Būtent šie du žaidėjai ir sukūrė vienintelį įvartį rezultatu 1:4 pralaimėtame mače su Vilniaus „Žalgiriu“: I. Umajevas atliko rezultatyvų perdavimą, o A. Miazinas ataką užbaigė įvarčiu.

Driokstelėjimas. Praėjusiame sezone varžovams savo rezultatyvumu begalę problemų kėlęs „Žalgirio“ rumunas Liviu Antalis skambiai priminė apie save. Po smulkių traumų atsigaunantis futbolininkas labiausiai prisidėjo prie žalgiriečių pergalės prieš „Palangą“, pelnydamas įvartį bei atlikdamas 2 rezultatyvius perdavimus. Be to, šiose rungtynėse pirmą kartą su „Žalgirio“ marškinėliais pasirodė naujokas Ertonas Fejzullahu.

Paralelės. Po pralaimėjimo 1:2 „Kauno Žalgiriui“ Klaipėdos „Atlanto“ strategas Viktoras Dobrecovas teigė, jog šį sykį nuo jo treniruojamos komandos nusisuko Fortūna, kuo atlantiečiai galėjo pasigirti pirmame tarpusavio mače. „Kai žaidėme čempionato pradžioje, „Kauno Žalgiris“ turėjo pranašumą, bet laimėjome mes. Esu patenkintas komanda, jos atsidavimu. Užduotį, kurią norėjome įvykdyti aikštėje, mes įgyvendinome. Deja, nelaimėjome“, – pasakojo savo komandos žaidimu likęs patenkintas ir įvartį pelniusį Vytautą Lukšą gyręs strategas.

Lyderis. „Kauno Žalgiris“ šiuo metu gali pasidžiaugti tuo, jog turi futbolininką, dažnai ir stabiliai mušantį įvarčius. Tai – legionierius iš Brazilijos Joao Figueiredo, kurio sąskaitoje jau 6 įvarčiai ir antra vieta rezultatyviausių čempionato žaidėjų sąraše. J. Figueiredo per ketverias rungtynes balandžio mėnesį pasižymėjo 3 kartus. Po pergalės prieš „Atlantą“ žalgiriečiai turi 15 taškų ir, aplenkdami „Stumbrą“, pakilo į trečią turnyro lentelės vietą.

Netektys. Dvikovoje su Marijampolės „Sūduva“ „Riterių“ strategas Aurelijus Skarbalius negalėjo verstis Justinu Januševskiu bei Artiomu Gurenka, be to, pirmame kėlinyje dėl traumos buvo pakeistas svarbus vidurio saugas Lajo Traore. Nors sostinės klubas ir antroje akistatoje su čempionais liko be taškų, tačiau per paskutinį mačo pusvalandį parodytas žaidimas A. Skarbaliui paliko gerą įspūdį.

Atakos. Čempionės „Sūduvos“ žaidime labai svarbią reikšmę turi į išpuolius prisijungiantys gynėjai. Šį kartą būtent po jų rezultatyvių perdavimų marijampoliečiai pelnė įvarčius – Vaidas Slavickas baudos aikštelėje surado Povilą Leimoną, o Aleksandras Živanovičius – Eligijų Jankauską. Pastarasis futbolininkas pelnė įvartį antrame mače iš eilės ir sėkmingai kompensuoja pastaruoju metu kiek prigesusį puolėją Tosaintą Rickettsą, kuris dvikovą su „Riteriais“ pradėjo nuo suolo ir į kovą buvo mestas tik pačioje susitikimo pabaigoje.