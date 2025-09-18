Krepšinio sezonas jau beldžiasi į duris, o kartu su juo ir švilpuko garsas, be kurio neįsivaizduojamos sklandžios bei įtemptos rungtynės. Profesionalus teisėjo darbas aikštėje – neatsiejama garbingo ir sąžiningo žaidimo dalis.
Lietuvoje krepšinio teisėjavimo galima mokytis keliuose miestuose, tarp jų ir Marijampolėje, kur veikia Sūduvos regiono krepšinio teisėjų akademija. Čia naująjį sezoną jau pradėjusi akademija kviečia norinčius tapti ne tik rungtynių teisėjais, bet ir sekretoriato darbuotojais.
Akademijoje savo patirtimi dalijasi iniciatorius, krepšinio teisėjas Deividas Jurkša, taip pat FIBA ir LKL teisėjai Dovydas Kairys bei Gabrielius Simonavičius. Tai puiki galimybė žengti pirmuosius žingsnius teisėjavimo kelyje, mokantis tiek teorijos, tiek praktikos.
Registracija į Marijampolėje vyksiančius užsiėmimus: el. paštu: [email protected], tel. Nr. +370 675 57 445.