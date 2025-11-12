Marijampolės savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto nariai lankėsi UAB „Sūduvos vandenys“, kur susitiko su įmonės vadovu Vytautu Jašinsku, apžiūrėjo naujai įrengtą, akredituotą nuotekų tyrimų laboratoriją ir nuotekų valymo įrenginiais.
Laboratorijos specialistai papasakojo apie veiklą ir apie modernizacijos procesą, kuris buvo būtinas siekiant atitikti naujus aplinkosaugos reikalavimus. Nuo 2026 m. sausio 1 d., pagal aplinkos ministro įsakymą, tik akredituotos laboratorijos galės teisėtai atlikti vandens ir nuotekų tyrimus. Atsižvelgdama į tai, įmonė įsigijo naują įrangą, sukūrė šiuolaikišką darbo aplinką ir sėkmingai gavo akreditaciją ir dabar yra vienintelė akredituota laboratorija regione.
Šiuo metu laboratorijoje atliekami paviršinio vandens ir nuotekų tyrimai bei vykdomas ėminių ėmimas pagal šešiolika akredituotų metodų. Dauguma tyrimų atliekami įmonės veiklos reikmėms – tiriamos Marijampolės miesto nuotekų valyklos, savivaldybės teritorijoje veikiantys dvylika nuotekų valymo įrenginių bei paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvai. Paslaugomis naudojasi ir fiziniai bei juridiniai asmenys, norintys patikrinti savo nuotekų sudėtį.
Komiteto nariai – pirmininkas Albinas Mitrulevičius, pirmininko pavaduotojas Eugenijus Alesius, nariai Erika Naikelienė ir Lina Sarpalienė – domėjosi laboratorijos veiklos specifika, naujais teisiniais reikalavimais ir nuotekų tvarkymo praktika. Kartu lankėsi ir Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Alvydas Zdanys.
Nuotekų tvarkymo padalinio vadovas Antanas Navickas supažindino su valymo įrenginių veikimo principais, pasidalijo gerąja patirtimi, pristatė taikomas technologijas bei aptarė galimus iššūkius ekstremalių gamtos reiškinių atvejais.
Vizito metu Savivaldybės tarybos nariai įsitikino ir pasidžiaugė, kad „Sūduvos vandenų“ laboratorija – viena moderniausių regione, gebanti užtikrinti aukštus kokybės standartus ir profesionalų požiūrį į aplinkos apsaugą.