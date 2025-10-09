Spalio 9 d. Šunskų miestelyje vyko kūrybinis vakaras „Mano paslaptis – mano kosmetinė“, kurio metu dalyvės pasinėrė į spalvų ir idėjų pasaulį.
Edukacijos metu moterys dekoravo savo kosmetines – piešė, kūrė raštus, derino spalvas ir dalijosi patirtimis apie grožio bei saviraiškos ritualus.
Už įkvepiančią edukaciją – nuoširdus ačiū Viktorijai Revinienei, o visoms dalyvėms – už šiltą atmosferą, kūrybiškumą ir gerą nuotaiką.
Kiekviena kosmetinė tapo mažu meno kūriniu, primenančiu, kad grožis prasideda nuo kūrybos.
Šaltinis: Marijampolės kultūros centras