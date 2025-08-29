Ketvirtadienį įvyko savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kuriame dalyvavo mokyklų vadovai, Švietimo skyriaus darbuotojai, vicemerė Vaida Skuolienė, kuri palinkėjo sėkmingo darbo naujais mokslo metais ir pastovaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendžiant iškilusius iššūkius.
Susitikimo tikslas – aptarti, kaip pasiruošta 2025-2026 mokslo metams, švietimo pagrindinių prioritetų išgryninimas.
Skyriaus vedėja Erika Stankevičienė pristatė ugdymo proceso organizavimą 2025-2026 mokslo metais: nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. savivaldybės švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą, pradės dirbti pagal atnaujintą mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą; š. m. pirmoji pamoka mokyklose dedikuojama M. K. Čiurlionio 150-ojo gyvenimo ir kūrybos paminėjimui; patvirtintos Mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimo ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokykloje rekomendacijos; nuo š. m. spalio mėn. šalies mokyklas pasieks daugiau nei 16 tūkst. nešiojamų kompiuterių, nauji vadovėliai; stiprinamas švietimo pagalbos teikimas mokyklose. Skyriaus vyriausioji specialistė Marija Kabelkienė pristatė LINEŠOS pateiktą informaciją „Neformalusis vaikų švietimas šalyje ir savivaldybėse 2024 m.“: savivaldybės NVŠ stiprybes ir rekomendacijas.
Naujų mokslo metų NVŠ tikslas – kuo daugiau mokinių įtraukti į NVŠ veiklas, įvairinti NVŠ programų kryptis, kviestis specialistus, užtikrinant mokinių užimtumo kokybę.
Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorė (patarėja) Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė informavo, jog 2025-2026 m. m. II pusmetyje 2 klasės mokiniams bus teikiamos baseino paslaugos; atsirado galimybė mokykloms taikyti praktikoje Mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) reagavimo į mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, platinimo ir disponavimo psichoaktyviosiomis medžiagoms atvejus bei pagalbos teikimo mokiniams, tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą tvarkos aprašą; supažindino su Ankstyvosios intervencijos programa, kurią vykdo Marijampolės visuomenės sveikatos biuras.
Visų švietimo bendruomenių siekis vienas – sėkmingas kiekvieno vaiko ugdymosi kelias. Tikimasi, jog sklandi darbo pradžia padės sėkmingai organizuoti 2025-2026 mokslo metų ugdymo procesą, užtikrinti švietimo kokybę, mokinių saugumą ir įtrauktį.