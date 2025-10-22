Vilkaviškio sporto centre trečiadienį rinkosi rajono ugdymo įstaigų vadovai. Jie susitiko su Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemere Daiva Rikliene, Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitiene, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Žydre Žilinskiene bei šio skyriaus specialistais.
Susirinkime Savivaldybės vadovė pristatė trumpąsias maisto tiekimo grandines bei kartu su L. Grigelaitiene ir ugdymo įstaigų vadovais aptarė vietos ūkininkų bei rajono švietimo įstaigų bendradarbiavimo galimybes.
„Norime, kad mūsų rajono vaikai valgytų kuo kokybiškesnį, vietos ūkininkų užaugintą maistą. Trumpųjų tiekimo grandinių plėtra yra ne tik žingsnis tvarumo link, bet ir puikus būdas stiprinti vietos bendruomenės bendradarbiavimą – kai laimi tiek ūkininkai, tiek švietimo įstaigos, tiek mūsų vaikai,“ – sakė vicemerė Daiva Riklienė.
Susitikime taip pat kalbėta apie aktyvios garų ir dūmų prevencijos sistemos, higienos reikmenų dėžutės poreikį mokykloms, nagrinėti TUM programos įgyvendinimo niuansai ir kitos švietimo įstaigoms svarbios problemos bei klausimai.