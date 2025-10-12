Pirmąją pergalę naujame „URBO-NKL“ sezone pasiekęs „Alytus“ (1-3) namie 75:69 (20:17, 10:13, 23:15, 22:24) įrodė pranašumą prieš Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ (1-1) ekipą.
Svečiai rungtynių starte išsiveržė į priekį 10:5, bet alytiškiai perėmė iniciatyvą, pelnydami 8 taškus iš eilės (13:10).
Trečiojo kėlinio viduryje „Sūduva-Mantinga“ dar kartą įgijo 5 taškų persvarą (40:35), bet Andriaus Jurkūno kariauna ją vėl greitai panaikino ir lemiamą ketvirtį pasitiko turėdama 8 taškų pranašumą – 53:45.
Lemiamame kėlinyje Dzūkijos sostinės ekipa pasiekus dviženklės persvaros žymę pergalės iš rankų nebepaleido.
Nugalėtojams Dmytro Tykhonov per 33 minutes pelnė 19 taškų (4/9 dvit., 1/1 trit., 8/9 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 24 naudingumo balus.
Robertas Watersas-Johnsonas buvo toks pat naudingas ir pasirodymą baigė su 18 taškų, 7 sugriebtais kamuoliais, 6 rezultatyviais perdavimais, 9 išprovokuotomis pražangomis bei 24 efektyvumo balais.
Suvalkiečių snaiperio Marijaus Užupio sąskaitoje per 29 minutes buvo 17 taškų (5/9 trit., 2/4 baud.), 5 atšokę kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 19 efektyvumo balų.
„Alytus“: Dmytro Tykhonovas 19 (4/9 dvit., 8/9 baud., 7 atk. kam.), Robertas Watersas-Johnsonas 18 (4/8 dvit., 7/10 baud., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), Augustinas Venckus 17 (5/8 dvit., 2/9 trit., 4 kld.), Martynas Pocevičius 9 (2/3 trit.), Tautvydas Baltrušaitis 8 (4/7 dvit., 12 atk. kam., 5 per. kam., 6 kld.).
„Sūduva-Mantinga“: Marijus Užupis 17 (5/9 trit., 5 atk. kam.), Aurelijus Pukelis (4/7 dvit.) ir Domantas Vilys (2/8 trit., 4 rez. perd.) po 12, Ignas Labutis 10 (3 per. kam.), Žygimantas Šimonis 8 (2/6 trit., 6 rez. perd.).