Kasmet Marijampolė sulaukia malonaus kvietimo iš Suvalkų miesto prezidento Czesławo Renkiewicziaus dalyvauti ir kartu švęsti Suvalkų miesto dienas.
Šiemet šią tradicinę šventę paminėti bei atstovauti mūsų savivaldybei vyko Marijampolės savivaldybės vicemeras Valdas Tumelis, kartu su juo – Savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vadovas Darius Cinaitis bei Turto valdymo skyriaus vedėja Birutė Domarkienė.
„Labai džiaugiuosi puikia draugyste tarp Marijampolės ir Suvalkų – galime vieni pas kitus atvykti tarsi pas artimus draugus. Suvalkų miestas su kiekvienu vizitu vis labiau stebina – jis ne tik gražėja, bet ir sparčiai modernėja. Mūsų bendradarbiavimas grįstas nuoširdžiais ir šiltais santykiais, kurie tęsiasi jau daugiau nei 30 metų“, – kalbėjo vicemeras V. Tumelis, sveikindamas su miesto švente.
Suvalkų miesto prezidentas džiaugėsi naujais miesto pasiekimais: statoma atliekų deginimo gamykla, atnaujinamas viešojo transporto parkas – šiemet įsigyta net 10 naujų autobusų, intensyviai plėtojamas kultūrinis gyvenimas. Jis taip pat pabrėžė, kad Suvalkai tampa vis patrauklesni – demografinė padėtis išlieka stabili, o į miestą pritraukiamos jaunos šeimos.
Be Marijampolės ir Alytaus delegacijų, miesto šventėje dalyvavo svečiai iš Estijos, Vokietijos, Prancūzijos, Ukrainos.