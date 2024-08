Sąrama – mažas, tačiau gyvybiškai svarbus statybinių konstrukcijų komponentas, kuris atlieka atraminę funkciją ir padeda palaikyti viso statinio stabilumą. Iš esmės, tinkamai pasirinktos sąramos padeda sukurti stiprią atraminę sistemą, kuri tikrai pasitarnauja ir konstrukcijų ilgaamžiškumo, ir jų vientisumo labui. Šiame straipsnyje bus gilinamasi į sąramų reikšmę, jų tipus bei atliekamas funkcijas.

Kas yra sąrama?

Paprastai tariant, sąramas galima apibūdinti kaip horizontalias sijas, kurios efektyviai paskirsto virš jų esančios konstrukcijos svorį, tenkantį aplinkinėms vertikalioms atramoms. Pagrindinė funkcija, kurią atlieka sąrama – didelės apkrovos atlaikymas ir bendro konstrukcijos tvirtumo išsaugojimas. Trumpai tariant, šie elementai statybų darbuose naudojami tam, kad būtų užtikrintas pastato stabilumas, kokybiška atrama ir konstrukcijos vientisumas. Tinkamai pasirinkta sąrama efektyviai atlaiko apkrovas virš įvairių angų, tokių kaip durys, langai ar ventiliavimo sistemos. Taip pat jos užtikrina struktūrinį stabilumą. Sąramos patikimai atlaiko jas veikiančias įtempimo ar gniuždymo jėgas, tokiu būdu užtikrindamos bendrą sienos ar kitos konstrukcijos stabilumą bei tvirtumą.

Labiausiai paplitę sąramų tipai

Sąramų panaudojimo galimybės yra gana plačios, todėl jų pasiūloje galima rasti skirtingų tipų gaminius, pritaikytus konkrečioms darbinėms užduotims ar eksploatavimo sąlygoms. Apžvelkime dažniausiai naudojamus, labiausiai paplitusius sąramų tipus.

Medinė sąrama

Medinė sąrama yra seniausia sąramų rūšis, įprastai naudojama vietose, kurios įpareigoja pasirinkti statybinį komponentą, pagrįstą medienos sandara. Visgi, medinė sąrama, lyginant su kitomis sąramų rūšimis, nėra pats praktiškiausias pasirinkimas. Dėl medinės sudėties, tokio tipo gaminys pasižymi dideliu jautrumu ugniai. Taip pat jis nėra apsaugotas nuo skilimų ar termitų pažeidimų. Jeigu statybų situacija įpareigoja rinktis būtent medinę sąramą, reikėtų atidžiai įvertinti medienos rūšį, iš kurios ji yra pagaminta, nes nuo to priklauso jos atsparumas ir eksploatacinės savybės. Svarbu pasirinkti ir tinkamo gylio bei pločio gaminį.

Akmeninė sąrama

Kaip ir medinė, akmeninė sąrama statybiniuose projektuose naudojama jau šimtmečius. Tai tvirtos, estetiškai patrauklios ir ilgaamžės konstrukcijos, kurios puikiai tenkina ir šiuolaikinių architektūrinių projektų statybos poreikius. Visgi, jos yra ženkliai sunkesnės už kitų rūšių sąramas. Todėl norint naudoti tokio tipo gaminį, reikia labai atsakingai planuoti konstrukcijas ir jų atramines savybes. Be to, šios sąramos įprastai pasižymi aukštesne kaina. O darbas su jomis yra žymiai sudėtingesnis, reikalaujantis ir daugiau žinių, ir laiko.

Sąrama iš plytų

Mūrinė sąrama yra universalus ir labai dažnai naudojamas variantas, kurį galima pritaikyti daugelyje statybinių projektų. Jos yra ypač populiarios dėl didelio plytų prieinamumo ir puikaus suderinamumo su plytinėmis konstrukcijomis. Mūrinė sąrama visada suteikia gerą konstrukcinę atramą bei estetinį patrauklumą. Be to, ji užtikrina lengvą montavimą, todėl tai yra tikrai praktiškas pasirinkimas. Renkantis tokio tipo sąramas, svarbiausia pasirinkti gaminį, pagamintą iš kokybiškų plytų – tvirtų, patikimų ir be jokių defektų. Taip pat svarbu iš anksto numatyti sąramoms teksiančias apkrovas. Na ir žinoma, reikėtų įsitikinti, ar sąramoms naudojamų plytų tipas ir dydis atitinka aplinkinių plytų spalvą, tekstūrą bei matmenis.

Betoninė sąrama

Šio tipo sąrama statybose vertinama dėl išskirtinio stiprumo, ilgaamžiškumo ir universalumo. Betoninius gaminius galima išskirti dar į du tipus – paprasto betono ir gelžbetonio. Iš paprasto betono pagaminta sąrama neturi papildomos armatūros. Todėl ji dažniausiai naudojama lengvesnėms apkrovoms. Į gelžbetoninių sąramų struktūrą yra įtraukta plieninė armatūra, kuri padidina laikomąją galią ir pagerina jų konstrukcines savybes.

Kiekvienas sąramų tipas turi savitų privalumų ir trūkumų. Todėl ieškant tokio gaminio, jo tipą reikia įvertinti labai atsakingai. Bet kuriuo atveju, šios konstrukcijos tikrai daro teigiamą įtaką bet kuriam statybiniam projektui, tad jas naudoti tikrai reikia. Ieškote dideles apkrovas atlaikančių ir maksimalų konstrukcijų stabilumą užtikrinančių sąramų​​​​​​​? Įsigykite jas Mimeta.lt parduotuvėje ir konstrukcijų kokybe tikrai liksite patenkinti!