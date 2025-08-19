Žemės ūkio ministerija primena, kad ūkinių gyvūnų laikytojai, pavėlavę įvesti į Ūkinių gyvūnų registrą (ŪGR) kergimo duomenis ir norintys papildyti savo laikomų ūkinių gyvūnų kilmę, iki rugpjūčio 31 d. gali pateikti Žemės ūkio duomenų centrui (ŽŪDC) kergimo žiniaraštį arba kitus dokumentus (pvz., DNR tyrimų protokolo kopiją, genomo tyrimų ataskaitą ar kt.), patvirtinančius palikuonio kilmę, pagal kuriuos bus papildyti ūkinio gyvūno kilmės duomenys.
Nuo rugsėjo 1 d. pavėlavus įvesti kergimo duomenis gautam palikuoniui tėvas nebus priskiriamas. Priskirti tėvą galima bus tik ŽŪDC pateikus DNR tyrimų protokolą.
Turėti tinkamus gyvūno kilmės duomenis yra svarbu, nes susietoji pajamų parama už mėsinius galvijus yra diferencijuojama pagal laikomo galvijo mėsinės veislės kraujo laipsnio dalį, kurią ŽŪDC apskaičiuoja pagal turimus gyvūno kilmės duomenis.
Lietuvoje atvestiems palikuonims kilmė nustatoma iš kergimo įvykio deklaravimo duomenų. Ūkinių gyvūnų (galvijų, avių, ožkų) kergimo įvykį reproduktoriaus laikytojas turi deklaruoti tiesiogiai ŪGR per 14 darbo dienų nuo reproduktoriaus iškėlimo iš ūkinių gyvūnų bandos, kurioje buvo vykdomas kergimas, dienos, bet ne vėliau nei iki pirmo gauto palikuonio registravimo įvykio. Būtina, kad kergimo žiniaraštyje nurodytu kergimo laikotarpiu reproduktorius turi būti registruotas bandoje, kurioje vykdytas kergimas. Tokiu atveju, kilmės duomenys gautam palikuoniui ŪGR yra priskiriami tiesiogiai ir kraujo dalys apskaičiuojamos automatiškai, papildomai nieko daryti nebereikia.
Iš kitų šalių įvežtų ūkinių gyvūnų kraujo dalys apskaičiuojamos iš pateiktų kilmės dokumentų, t. y. zootechninių (kilmės) pažymėjimų. Atkreipiame dėmesį, kad gyvūnų, įvežtų į šalį be kilmės dokumentų, o tik su pasais, kilmės duomenų papildyti nėra galimybės, nes pase nėra nurodomi gyvūno kilmės duomenys.
Tikslinti galvijų kilmę laikytojai gali bet kuriuo metu, t. y. ŽŪDC pateikti iš kitų šalių atvežtų galvijų zootechninius sertifikatus (kilmės pažymėjimus), arba Lietuvoje atvestų galvijų DNR tyrimo, patvirtinančio jo kilmę, protokolus.