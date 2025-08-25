Aktyvus darbuotojų įsitraukimas gali padėti pagerinti darbo sąlygas darbo vietose ir užkirsti kelią galimoms nelaimėms, primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Įmonėse, įstaigose, organizacijose steigiami darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai gali aktyviai įsitraukti sprendžiant, kaip įmonės viduje geriau pasirūpinti darbuotojų sauga ir sveikata. Pernai patikrinimų įvairiose įmonėse metu nustatyta 4 tūkst. saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimų.
„Darbuotojų sveikata ir sauga – tiek darbdavių, tiek darbuotojų atsakomybė. Darbuotojų atstovai neretai gali suvaidinti esminį vaidmenį kuriant ir puoselėjant darbuotojų saugos bei sveikatos kultūrą. Svarbu, kad darbdaviai būtų suinteresuoti darbuotojų įsitraukimu, o darbuotojai, jiems atstovaujantieji, suprastų, jog jie yra šiame procese ne mažiau svarbūs. Toks bendras požiūris gali atnešti itin teigiamų poslinkių, padėti išvengti skaudžių nelaimių darbo vietose“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk.
Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) duomenys rodo, kad šiemet užfiksuoti 53 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe, pernai per tą patį laikotarpį – 66, o per visus metus – 125. Tuo metu, mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe per šį pusmetį užfiksuoti 9, per tą patį laikotarpį 2024 m. – 11, per visus praėjusius metus – 19.
Tiriant nelaimingų atsitikimų darbe priežastis, nustatyta, kad daugiausiai sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių per 2025 m. I pusmetį, lėmė nepakankama darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė, netinkamas profesinės rizikos vertinimas ir netinkamas darbų organizavimas ar darbo vietų įrengimas.
SADM primena, jog darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas turi būti steigiamas, kai vidutinis įmonės darbuotojų skaičius viršija 50 ir daugiau. Jei įmonės darbuotojų skaičius mažesnis, komitetas gali būti steigiamas darbdavio ar darbuotojų atstovo iniciatyva arba daugiau kaip pusės įmonės darbuotojų kolektyvo siūlymu.
Darbdaviui atstovaujantis asmuo, darbdavio įgalioti asmenys privalo informuoti darbuotojus ir su jais konsultuotis visais darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir jos gerinimo planavimo, priemonių organizavimo, jų įgyvendinimo ir kontrolės klausimais. Šiuo tikslu renkami darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai ir steigiami darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai, užtikrinant pilnavertį darbuotojų dalyvavimą įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones.
Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendrieji nuostatai nustato komiteto funkcijas, posėdžių organizavimo tvarką, komiteto nutarimus ir informacijos skelbimą.
Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nuostatai:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.710F227A96C2/asr
Remiantis turimais duomenimis, šiuo metu Lietuvoje veikia beveik 4300 įmonių, kuriose dirba daugiau nei 50 žmonių.