Rugpjūtis – pats geriausias metas pasirūpinti, kad gardžių vasariškų gėrybių netrūktų žiemą. Platus šviežių uogų asortimentas ir patrauklios kainos sufleruoja, kad dabar jau laikas virti kvapnias uogienes, ruošti džemus.
Pasak Gintarės Kitovės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, pirkėjus domina pačios įvairiausios uogos – ir nors šilauogės pastaraisiais metais tapo ypač madingos, ne tik jos mėgaujasi sparčiai augančiu populiarumu.
Kokia gi vasara be uogų – daugeliui šiuo metu jos tampa kasdieniu pirkiniu, sako tinklo atstovė. Juk sauja jų – ne tik pigus, sveikas užkandis, bet ir pagrindas įvairiems eksperimentams virtuvėje.
„Statistika rodo, kad šiemet uogų norisi ypač – pirkėjai šią vasarą įvairių šviežių uogų nupirko virš dešimtadaliu daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Įtakos tam, matyt, padarė ir orai – uogų derlius savuose soduose šiemet nebuvo toks gausus, o lėkštę jomis nuspalvinti ir pasilepinti gaivumu vis tiek trokšte trokštama. Matome, kad pirkėjai dairosi tiek akcijų, tiek ir įvairovės. Tradiciškai pirkėjų mėgstamiausiomis išlieka braškės, šilauogės, klientai mėgsta avietes, serbentus. Bet vis daugiau jų pamilsta ir gervuoges – kiekvieną vasarą jos vis populiarėja, o šią jau nupirkta 1,4 karto daugiau nei praėjusią“, – įdomią statistiką atskleidžia G. Kitovė.
Tiks ir prie blynų, ir prie sūrių
Nieko nereikia įtikinėti, kad uogos yra tiesiog skanios – pačios vienos, ant ledų, glotnutyje, salotose, įvairiuose desertuose. O mūsų močiutės ir mamos sugebėdavo sukurti tikrai stebuklingus skonius naudodamos tik jas ir cukrų. Tačiau šiandien gyventojai domisi skirtingomis alternatyvomis, ieško sveikesnių uogienių receptų, pastebi „Iki“ kulinarijos šefė Elvyra Semaška.
„Uogienė gali būti ne tik skani, bet ir sveika. Tai ypač aktualu norint sumažinti vartojimo cukraus kiekį tiek suaugusių, tiek vaikų racione. Be pridėtinio cukraus paruošta ji turės mažiau kalorijų, bet vis tiek džiugins ant šviežios duonos riekės, košėje, su varške, gardinant blynus, vaflius ar sūrių lėkštėje“, – sako tinklo maisto gamybos žinovė.
Paruošti skanią uogienę iš sezoninių uogų be cukraus nesunku – E. Semaška dalijasi naudingais patarimais, kad skoniu ir naudingomis savybėmis galėtumėte mėgautis be sąžinės graužimo.
Naudokite prisirpusias uogas. Uogos pačios yra natūraliai saldžios, o kuo tobuliau jos sunokusios – tuo malonesnio skonio yra. Kadangi nenaudosite pridėtinio cukraus, svarbu pasirinkti jas šviežias, sveikas ir prisirpusias. Tai gali būti avietės, gervuogės, braškės, šilauogės, kitos mėgstamos uogos ar jų mišiniai. Pavyzdžiui, šilauogės gardžiai derės su gervuogėmis, braškės – su avietėmis.
Verdant pamaišykite. Tiesiog sudėkite uogas į puodą, geriausia su dvigubu dugnu, ir pavirinkite ant mažos ugnies. Kaitinti geriausia apie valandą, kol jos suirs ir suminkštės, sutirštės. Svarbu ir vis pamaišyti jas, kad nepriliptų prie dugno.
Įberkite žiupsnelį druskos. Gali pasirodyti keista, tačiau tai veikia – druska išryškina natūralų uogų saldumą ir užtikrina, kad jos išlaikytų savo skonį. Dėl jos uogos geriau išskiria savo sultis ir šiek tiek lengviau sutirštėja. Saikas čia svarbus, pabrėžia E. Semaška. Paprastai vienam kilogramui uogų pakanka tik žiupsnelio druskos. Tuomet ji nuveiks savo magiją, o uogienėje nejusite jokio sūrumo.
Jei norite saldžiau – naudokite natūralius produktus. Jei visgi šeima – dideli smaližiai, ir uogienė jiems turi būti išties saldi, vietoj cukraus dėkite gamtos dovanas: datulių, figų, medaus, agavų ar klevų sirupo, datulių, ksilitolio, stevijos, eritritolio. Žinoma – saikas turi būti geriausias sąjungininkas. Galima ir įdėti natūraliai saldžių vaisių tyrės – pavyzdžiui, bananų, obuolių, kriaušių.
Eksperimentuokite. Turėkite omenyje, kad be cukraus pagaminta uogienė gali šiek tiek skirtis savo tekstūra ir skoniu nuo tradiciškų. Todėl verta pagardinti ją su įvairiais prieskoniais, kad sukurtumėte įsimintinesnę valgymo patirtį. Pavyzdžiui, cinamonas, vanilė, gvazdikėliai, kardamonas ar imbieras suteiks unikalaus kvapo ir gilumo, todėl uogienė bus dar skanesnė. Citrinos arba apelsino žievelė puikiai papildys saldžių uogų skonį, suteikdama daugiau šviežumo ir aromato intensyvumo.
Pilkite į sterilizuotis stiklainius ir denkite naujais danteliais. Tai – be galo svarbu, nes kitaip uogienė gali pradėti greitai gesti. Labai švariai išplaukite stiklainius, o naujus dangtelius ir dezinfekuokite. Venkite naudoti senus dangtelius – jie dažnai net ir po vieno naudojimo būna šiek tiek deformuoti. Tai gali lemti, kad jūsų vargas nueis perniek – nesandariai uždarytame inde gali pradėti veistis bakterijos.
Jeigu ruošiate žiemai – pasterizuokite. Išvirtą uogienę atvėsinkite ir laikykite šaldytuve. Jeigu norite gerokai prailginti galiojimo laiką, reikės pasterizuoti. Tai galima atlikti keliais būdais, iš jų populiariausi yra du. Šlapias – kai uždaryti stiklainiai apie 15 minučių paverdami puode su vandeniu. Ir sausas – kai jie apie 40 minučių pakaitinami 130 laipsnių orkaitėje.
Šilauogių džemas su „chia“ sėklomis
Reikės: 450 g šilauogių (arba šilauogių ir gervuogių), 80 g datulių be kauliukų, 1 žiupsnelio druskos, 1 šaukštelio „chia“ sėklų, 1/2-1 šaukštelio citrinos žievelės.
Gaminame:
Datules susmulkinkite, sudėkite į puodą su uogomis ir druska. Kaitinkite ant vidutinio stiprumo ugnies, kol uogos suminkštės, pradės burbuliuoti. Tada sumažinkite kaitrą iki silpnos, uždenkite puodą ir virkite, kol vaisiai suminkštės dar labiau, apie 10 minučių.
Įmaišykite „chia“ sėklas ir citrinos žievelę, išmaišykite ir virkite dar 3–5 minutes, kol sėklos padės uogienei sutirštėti. Paragaukite – jeigu norisi saldžiau, galite įdėti šaukštelį medaus.
Leiskite atvėsti, tada padėkite į šaldytuvą. Šaldytuve džemas išsilaikys iki savaitės. Tačiau šį džemą galite ir užšaldyti sandariuose indeliuose.
Braškių uogienė be cukraus
Reikės: 1 kg šviežių braškių, 2-3 šaukštų citrinos sulčių, žiupsnelio druskos, vanilės, jei norite tirštesnės uogienės lyg džemo – 1-2 šaukštelių želatinos arba agar-agar.
Gaminame:
Braškes kruopščiai nuplaukite, pašalinkite kotelius ir supjaustykite. Sudėkite į puodą, įpilkite citrinos sulčių ir įberkite prieskonių.
Virkite ant vidutinės kaitros, retkarčiais pamaišant, kol uogos pradės irti ir išskirs sultis. Jei naudojate želatiną arba agar-agar, sudėkite ir pavirkite dar keletą minučių maišant, kol medžiaga ištirps.
Kai mišinys pasieks norimą konsistenciją, perpilkite uogienę į sterilizuotus stiklainius ir sandariai uždarykite.
Aviečių ir agavos uogienė
Reikės: 500 g aviečių, žiupsnelio druskos, 200 ml agavos sirupo, 1 šaukšto citrinos sulčių, šiek tiek cinamono (nebūtina).
Gaminame:
Avietes nuplaukite ir nusausinkite. Jas, druską, agavos sirupą ir citrinos sultis sudėkite į puodą. Virkite ant mažos ugnies 20–30 min., retkarčiais pamaišydami, kol uogienė sutirštės.
Jei norite įdėti cinamono, įdėkite jį per paskutines 5 virimo minutes.
Karštą uogienę supilkite į iš anksto sterilizuotus stiklainius ir sandariai užsukite.