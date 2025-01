Kai buvome vaikai ir rašėme laiškus Kalėdų Seneliui, švenčių rytą dažniausiai rasdavome būtent tai, ko tikėjomės. Tačiau užaugus viskas šiek tiek pasikeičia – laiškų Kalėdų Seneliui neberašome, o ir dovanos kartais nebūna tokios, kokių norėtume. Tačiau gavus netinkamą dovaną, nebūtina jos nugrūsti kur nors į spintos ar stalčiaus glūdumą. Yra geresnė išeitis – netikusias dovanas galima grąžinti, nors ir ne visas.

Jei šiemet po eglute radote ne visai tai, ko tikėjotės, teisės firmos „Sorainen“ ekspertė, advokatė Vaiva Mašidlauskienė bei teisininkas Nojus Jašmontas aptaria, ką galima daryti tokioje situacijoje.

Nesudėtingas dovanų grąžinimo procesas

Prekybininkai yra paskaičiavę, kad po Kalėdų įprastai grąžinama apie 3 proc. neįtikusių dovanų. Skaičius nėra didelis, tačiau praėjus šventėms, apie netinkamos dovanos grąžinimą tikrai gali pagalvoti kiekvienas iš mūsų.

„Dovana, iš esmės, yra tas pats, kas bet kokia paprasta prekė, ir dažniausiai jai yra taikomos bendrosios prekių grąžinimo taisyklės. Jeigu Kalėdų Senelis jums atnešė dovaną, kuri yra pirkta fizinėje parduotuvėje, bet jums ji nepatinka, turite teisę per 14 dienų pakeisti turimą daiktą analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Yra galimybė ir tiesiog gauti pinigų sumą, kuri buvo sumokėta už prekę, tačiau tik tada, kai pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų. Be abejo, dovana turi būti nepanaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Taip pat norime pabrėžti, kad grąžinama prekė turi būti išsaugojusi ir etiketę. Jei dėl kokių nors priežasčių etiketės nėra, dovaną grąžinti vis dar galite, bet viskas priklausys nuo to, ar su grąžinimu sutiks pardavėjas“, – pasakoja „Sorainen“ ekspertė, advokatė Vaiva Mašidlauskienė.

Pasak jos, keblumų gali sukelti tai, kad norint grąžinti prekę, reikia turėti čekį, sąskaitą-faktūrą ar kitą pirkimą įrodantį dokumentą. Kartu su dovana po eglute čekis paliekamas tikrai ne visada, bet net jei tokio dokumento neturite, grąžinti prekę vis tiek įmanoma, vėlgi, jei pardavėjas su tuo sutinka. Turime patarimą ne tik tiems, kurie nori grąžinti nepatikusią dovaną, bet ir visiems Kalėdų Seneliams. Visiškai suprantamas noras, įteikiant dovaną, neatskleisti jos kainos, dėl to dažnai čekis prie jos ir nepridedamas. Tačiau vertiname, kad čekį prie dovanos galima pridėti kainą užtušavus, o toks dokumentas, grąžinant prekę, vis tiek būtų tinkamas. Teisės aktai numato, kad prekės įsigijimo dokumentas turi nurodyti, jog už prekę buvo mokėta kaina, tačiau neprivalo nurodyti jos dydžio. Jeigu dovana, kurią gavote, buvo pirkta internetu, jos taip pat galite atsisakyti per 14 dienų, nenurodydami jokios priežasties.

Kai kurias dovanas grąžinti gali būti sudėtinga

Tačiau ne visais atvejais neįtikusią dovaną pavyks grąžinti. „Sorainen“ teisininkas Nojus Jašmontas aiškina, kad mažmeninės prekybos taisyklės numato sąrašą tam tikrų prekių, kurios negali būti grąžinamos. Jeigu sulaukėte gana įprastos dovanos kaip, pavyzdžiui, knyga, kosmetika, kojinės, patalynė, pižama ar koks nors žaidimas, jos grąžinti negalėsite, nebent pardavėjas geranoriškai su tuo sutiktų. O štai tokios dovanos kaip gyvūnai, augalai ar maisto prekės negali būti nei keičiamos, nei grąžinamos. Negrąžintinų prekių sąrašas gana ilgas (taisykles galite perskaityti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/asr), o jame yra ir tokių prekių kaip apatiniai drabužiai, meno kūriniai, muzikos instrumentai, brangakmeniai ar mašinos ir mechaniniai įrenginiai. Kai dovanos įsigytos internetu, sutarties atsisakymas taip pat nėra garantuotas visais atvejais: neatsisakysite sutarties dėl greitai gendančių prekių, su higienos reikalavimais susijusių prekių (pvz,. kosmetika), vaizdo ar garso įrašų ar programinės įrangos, jeigu pastarosios buvo išpakuotos, apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis (pvz., koncerto bilietų).

Patarimas: skaitykite dovanų kuponų taisykles

Pastaraisiais metais dažnas pasirinkimas dovanai – kokios nors paslaugos ar prekės kuponas. Jis taip pat nebūtinai visada atitinka mūsų poreikius ir norus, bet grąžinti tokią dovaną – sudėtinga. Kadangi dovanų čekis nėra laikomas prekės pardavimu, įsigijus jį ne internetu, kuponui negalioja 14 dienų grąžinimo taisyklė. Tad, savaime suprantama, tokią dovaną turėsite pasilikti sau arba kam nors padovanoti. Teisės ekspertai pabrėžia, kad jeigu čekis įsigytas internetu ir ant jo yra nurodytas paslaugų suteikimo terminas ar data, jo grąžinti taip pat negalėsite. Apskritai, patartume visada atidžiai perskaityti dovanų kuponams ar čekiams taikomas taisykles. Pavyzdžiui, jeigu pardavėjas nurodo, kad kuponas negrąžinamas ir į pinigus nekeičiamas, įsigydami kuponą sutiksite su tokiomis taisyklėmis.

Nors dovanų grąžinimas nėra pati populiariausia praktika, žinoti savo teises ir galimybes visuomet pravartu. Kartais netinkama dovana gali rasti naują vietą ar paskirtį, o kartais – virsti grąžinimo procesu, kuris padės išvengti nereikalingų daiktų kaupimo. Visgi, norint švenčių metu gauti būtent tai, kas iš tiesų džiugina, verta pagalvoti apie grįžimą prie senos geros tradicijos – laiškų Kalėdų Seneliui rašymo. Šis mažas gestas ne tik padeda išreikšti savo norus, bet ir suteikia švenčių stebuklui dar daugiau žavesio, net ir suaugus.