Ketvirtadienio vakarą Marijampolės kultūros centro mažojoje salėje vyko šventinis renginys, skirtas Verslo dienai. Jį organizavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (Kauno PPA rūmų) Marijampolės filialas kartu su Marijampolės savivaldybe.
Artėjant Kalėdoms, renginys neapsiėjo be stebuklingų akcentų – svečius džiugino ir žaisminga atmosfera rūpinosi vakaro vedėjas, iliuzionistas Justinas Malinauskas, savo triukais ir gera emocija sukūręs ypatingą nuotaiką.
Į renginį gausiai susirinko verslo, politikos, kultūros, švietimo įstaigų atstovai. Šis, jau dvidešimtą kartą organizuojamas, Verslo dienai skirtas renginys kasmet suburia regiono verslo bendruomenę, suteikdamas progą įvertinti ryškiausius jų pasiekimus.
Pagerbti įkvepiantys regiono verslai ir jų iniciatyvos
Sveikinimo žodį taręs Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda dėkojo verslininkams už bendrystę, partnerystę ir indėlį į miesto bei regiono gerovę. Meras kvietė pasidžiaugti nuveiktais darbais ir kartu pasitikti naujus iššūkius.
Prie sveikinimų prisijungė ir Kauno PPA rūmų viceprezidentas Vidas Butkus, pabrėždamas, kad Marijampolės regionas pasižymi gyva verslo dvasia, o drąsa bei kūrybiškumas leidžia vietos verslams sėkmingai augti. Viceprezidentas palinkėjo, kad kylantys iššūkiai aplenktų verslo bendruomenę.
Po svečių kalbų prasidėjo laukiamiausia renginio dalis – „Metų žvilgsnio“ apdovanojimai.
Šiemet jų laureatais tapo septynios organizacijos ir asmenys:
- Sėkmingas metų startas – MB „Pagauk ryšį“;
- Metų pokytis – UAB „Marijampolės šilumos tinklai“;
- Už socialiai atsakingą požiūrį – Darius Masionis, UAB „CIE LT Forge“ vadovas;
Savivaldybių atstovai apdovanojo regiono pasididžiavimus
Tradiciškai savo nominacijas teikė ir apskrities savivaldybių – Vilkaviškio, Kalvarijos, Šakių bei Kazlų Rūdos – atstovai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės „Metų žvilgsnio“ apdovanojimas atiteko Vilkaviškio miesto Laikrodžio paramos fondui – už nuolatinį miesto ir rajono gražinimą. Apdovanojimą teikęs vicemeras Joris Juškauskas pabrėžė, kad verslas gali būti stiprus tik tada, kai savivaldybės ir verslininkai nekonkuruoja, o bendradarbiauja.
Kalvarijos savivaldybės apdovanojimas įteiktas UAB „AJ baldai“ – už efektyvų ir tvarų verslo vystymą. Sveikindamas įmonę, savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Zavistauskas akcentavo, kad verslininkai dažnai turi pasikliauti intuicija ir ryžtingai žengti pirmyn.
Šakių rajono savivaldybė savo nominaciją skyrė UAB „Gulbelės prekybai“ – už svarų indėlį kuriant Šakių miesto veidą bei už istorinio pastato „Šešupės namai“ atgaivinimą. Meras Raimondas Januševičius teigė, kad verslas pagarbą užsitarnauja tuomet, kai rūpinasi ne tik finansiniais rezultatais, bet ir atsakomybe savo miestui bei jo palikimui.
Kazlų Rūdos savivaldybės „Metų žvilgsnio“ apdovanojimas iškeliavo į UAB „Projektų peronas“ rankas – už aktyvų Kazlų Rūdos miesto populiarinimą. Vicemeras Justinas Kazlas pabrėžė, kad vietiniai verslai turi ne tik veikti, bet ir puoselėti savo kraštą – šių metų laureatai tai puikiai įgyvendina.
Speciali padėka už paramą Ukrainai
Ypatingą Seimo nario Tado Prajaros padėką už nuolatinę ir nuoširdžią paramą karo niokojamai Ukrainai pelnė UAB „Kajetonas“ vadovas Ugnius Alaunis.
„Sukurta Marijampolėje 2025“ – išskirtinių produktų ir paslaugų įvertinimas
Po „Metų žvilgsnio“ apdovanojimų sceną užleido dar viena svarbi ceremonija – konkurso „Sukurta Marijampolėje 2025“ laureatų paskelbimas. Šis, jau ketvirtus metus organizuojamas, konkursas suburia vietos kūrėjus, verslus ir paslaugų teikėjus, išsiskiriančius unikalumu bei kokybe.
Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo vadovė Kristina Grigė džiaugėsi, kad kasmet sulaukiama didžiulio dalyvių dėmesio – jie patys gali nominuoti savo produktus ir paslaugas, o laimėtojų paskelbimas tampa svarbiu metų įvykiu.
Šiemet laureatais tapo:
- Spurga „Skinny Witch“ su mėlynių įdaru (UAB „Mantinga“) – pasižyminti mažesniu cukraus ir riebalų kiekiu;
- UAB „Agrofertis“ – už kompleksines bechlores ir benitrates trąšas hortenzijoms;
- Holistinis sveikatingumo centras „Baltas spindulys“ – už unikalų požiūrį į sveikatą ir vidinę ramybę.
Nors ne visi dalyviai grįžo su pagrindiniais apdovanojimais, nusivylimas jų neapėmė – keli verslai buvo pagerbti specialiomis Seimo narių ir politikų padėkomis.
Verslo dienos šventė užbaigta neformaliu pabendravimu prie vaišių stalo.
Čia verslininkai dalijosi mintimis apie ateities planus, iššūkius, idėjas ir lūkesčius.
Šis vakaras tapo simbolišku bendrystės akcentu, išryškinusiu, kad Marijampolės regiono verslo bendruomenę vienija ne tik konkurencija, bet ir tarpusavio pagalba bei siekis kurti tvarų, gyvybingą kraštą.