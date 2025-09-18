Artėja Tarptautinė mokytojų diena – ypatinga proga padėkoti tiems, kurie ugdo jaunąją kartą ir formuoja mūsų visuomenės ateitį. Tai laikas prisiminti savo mokytojus – tuos, kurie įkvėpė, padėjo atrasti gabumus, suteikė žinių ir paskatino rinktis gyvenimo kelią.
Tradiciškai turime gražią galimybę jiems atsidėkoti – kviečiama išrinkti „Švietimo plunksnų“ nominacijų nugalėtojus: Metų švietimo pagalbos specialistą, Metų mokytoją, Metų sėkmingiausią švietimo projektą ar renginį, Metų švietimo inovaciją bei Metų švietimo lyderį.
Balsuoti galima iki rugsėjo 24 d., o laureatai bus pagerbti spalio 2 d. 15 val. Marijampolės kultūros centre vyksiančiame šventiniame renginyje. Tai bus prasmingas susitikimas, skirtas tiems, kurie savo darbu ir širdimi kuria mūsų vaikų ateitį.
Balsavimo nuoroda – forms.gle/jUhJ1QJCGYiFWUDs9