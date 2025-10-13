Tarprubežių bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą „Sveikas ir tvarus“.
Projekto tikslas – sveikos gyvensenos ugdymas ir tvarumo skatinimas Tarprubežiuose.
Projekto prioritetai – aplinkos sveikata, vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas, sveikos mitybos skatinimas.
Projekto metu bendruomenė turėjo galimybę išbandyti šias skirtingas veiklas: kūrybinės daugkartinių maišelių dirbtuvės, kvapų terapija, pasiplaukiojimas irklentėmis, sveikatai palankesnių produktų degustacija bei kūrybinės tvarumo dirbtuvės.
Dalis veiklų vyko kraštiečių šventės metu, kitos – susidarius grupėms Menkupių bibliotekoje ir bendruomenėje. Šventėje didelio susidomėjimo sulaukė sveikuoliškų ir sveikatai palankesnių produktų pristatymas – degustacija.
Dalyviai turėjo galimybę paskanauti Astos Ciparienės kurtų sveikuoliškų daržovių duonelių, batonėlių, mišinių sriuboms / troškiniams bei Daivos ir Tomo Trečiokų ūkyje išgaunamais įvairiais aliejais, sėklomis (kanapių, judros, linų, rapsų, margainio, juodgrūdės, kalendros). Abu sveikuoliškų produktų ūkiai paruošė prekes ne tik pristatymui, bet ir uždavė klausimus, į kuriuos atsakę dalyviai laimėjo įvairių produktų. Šia veikla buvo siekiama pristatyti kelis Kalvarijos sav. esančius sveikatai palankesnius prekės ženklus / produktus, skatinti jų naudojimą ir didinti populiarumą.
Kalbant apie tvarumą, daugeliui kyla mintis apie didelį plastikinių maišelių panaudojimą, todėl projekte buvo numatytos daugkartinių maišelių dirbtuvės. Ši veikla išlaisvino kūrybinį potencialą tiek mažesniųjų, tiek suaugusių gretose. Viliamės, kad asmenys, kurie jau sukūrė asmeninius maišelius, juos naudos ne tik praktiškai, bet savo iniciatyva paragins ir kitus rinktis daugkartinius maišelius.
Vyko tvarumo dirbtuvės jaunimui su menininke Jolanta Vizbaras, kuriose aptartos unikalumo, greitosios ir tvarios mados aktualijos, stiliaus ir mados pajutimas, vyko unikalių džemperių kūrimas. Bendruomenė įsigijo du komplektus irklenčių, kuriomis ateityje galėsi naudotis asmenys, mėgstantys aktyviai leisti laiką gamtoje ir norintys pagerinti savo pusiausvyrą, sustiprinti raumenis, patobulinti laikyseną ir koordinaciją.
Projekto metu, psichologinės sveikatos ir sveikos aplinkos kūrimui bendruomenė įsigijo eterinių aliejų garintuvą ir įvairių eterinių aliejų, kuriuos galima naudoti, norint atsiriboti nuo kasdieninės aplinkos ir skirti poilsio laiko sau. Taip skatinama rinktis sau ir aplinkai draugiškesnius produktus.
Projekto veiklų dalyviai – įvairaus amžiaus ir grupių asmenys, kurie veiklose dalyvavo pasirinktinai pagal asmeninius interesus.
Projekto rezultatai:
Daugkartinių maišelių dirbtuvės (1 vnt. 40 asmenų), kūrybinės tvarumo dirbtuvės (1 vnt. 15 asmenų), ekologiškų produktų edukacija (2 vnt. 40 asmenų ), irklentės (2 vnt.), kvapų terapija (pagal poreikį).
Preliminarus projekto dalyvių skaičius veiklose – apie 110 asmenų (kai kuriose veiklose dalyvavo tie patys asmenys).
Projektas finansuojamas Kalvarijos savivaldybės administracijos lėšomis (1700 Eur) pagal visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą.