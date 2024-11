Praėjusio amžiaus ketvirto dešimtmečio šaltiniuose Marijampolės miestas piešiamas šviesiomis, perspektyviomis spalvomis. Žurnalistų plunksna giria miesto tvarkytojus ir puoselėtojus.

Rašoma, kad „Marijampolės miestas gražėja ir didėja. Dar prieš kelis metelius krautuvės atrodė labai nejaukiai: langai maži, aprūkę. Dabar jau pradedama tvarkytis kur kas praktiškiau. Kai kuriose parduotuvėse išgriautos sienos – padarytos plačios, šviesios, modernios vitrinos. Tvarkomi krautuvių fasadai ir laiptai.

Be gražėjimo Marijampolės miestas smarkiai didėja, plečiasi. Prieš (pirmąjį pasaulinį) karą čia stovėjo keli šimtai namų. Dabar gi, pagal naują registraciją, suskaičiuota per 1500 trobų. Be to yra septyni malūnai, dvylika modernių dirbtuvių ir fabrikų. Mieste stovi septyni maldos namai ir aštuonios mokslo įstaigos.

Toks smarkus miesto didėjimas ir kultūrėjimas gali iš Marijampolės padaryti tikrai gražų Suvalkijos kultūros centrą.“

Toliau 1934 m. laikraštyje teigiama, kad „marijampoliečiai nori užtvenkti Šešupę. Už keturių kilometrų, ties Puskelniais, ūkininko laukuose norima pastatyti elektros stotį ir malūną. Tam tikslui bus užtvenkta Šešupė. Reikalinga statyboms medžiaga jau nupirkta.

Elektros stotį tikimasis pastatyti iki sekančių metų vasaros. Šį sumanymą yra iškėlęs marijampolietis, pramonininkas Endziulis. Jis žada, kad elektros energijos kilovatą Marijampolei tieks po 35 centus.“

Sename laikraštyje minimas įžymios istorinės asmenybės kapas. Rašoma, kad „amžinojo poilsio vietoje rašytojos Žemaitės kapas papuoštas gražiu paminklu – knyga su moters atvaizdu. Tačiau kapas iki šiol gana skurdžiai atrodo. Aptvertame darželyje buvo daugiau piktžolių nei gėlių. Dabar ponia Jakubauskienė pasodino daugybę gėlyčių.“

1934 m. spaudoje minimas marijampoliečių laikraščio „Suvalkietis“ keturių metų gimtadienis. Rašoma, kad „Suvalkiečiui jau keturi metai. Šiomis dienomis Marijampolėje einantis Suvalkų krašto savaitraštis „Suvalkietis“ minėjo savo gyvavimo ketverių metų sukaktuves.

Toks laikotarpis provincijos laikraščiui yra nemažas. Suvalkietis verčiasi tik savo lėšomis. Reikia atsiminti, kad daugybė Marijampolėje anksčiau ėjusių laikraščių žlugo.

Dabar „Suvalkietis“ sulaukė kelių tūkstančių skaitytojų prenumeratos ir auga kasmet vis didesniu tempu. Laikraštis turi keliasdešimt korespondentų ir bendradarbių visame Suvalkų krašte.“

1934 m., Marijampolė