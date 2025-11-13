Šiandien Kalvarijos Atviroje jaunimo erdvėje „Vietukė“ vyko tarpžinybinis susitikimas su VšĮ „Gerumo rankos“ komandos nariais.
Renginyje dalyvavo Tomas Murauskas – VšĮ „Gerumo rankos“ jaunimo darbuotojas ir atvejo koordinatorius bei jaunimo darbuotoja Miglė Jankauskaitė. Taip pat susitikime dalyvavo jaunimo reikalų koordinatorė Viktorija Rimavičienė ir Atviros jaunimo erdvės „Vietukė“ jaunimo darbuotoja Lidija Žimantauskienė.
Susitikimo metu buvo pristatytas šiuo metu Marijampolės apskrityje įgyvendinamas projektas „Žingsnis“, kurio tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio ir Užimtumo tarnyboje neregistruoto 15–29 metų amžiaus jaunimo skaičių.
Projekte numatytos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės, kurios padeda jaunam žmogui atrasti savo stiprybes, suprasti asmeninius poreikius bei galimybes, o svarbiausia – žengti pirmuosius žingsnius link užimtumo ir savirealizacijos.
Tokie tarpžinybiniai susitikimai – puiki proga sustiprinti bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų, dalintis patirtimi bei ieškoti efektyviausių būdų, kaip pritraukti jaunus žmones, kuriems labiausiai reikia pagalbos ir palaikymo.