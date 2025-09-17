FPRO LFF taurės turnyro pusfinalyje Marijampolės „Sūduva“ savo aikštėje nusileido „Panevėžiui“ 0:2 (0:0) ir baigė kovą dėl šio trofėjaus.
Pirmajame kėlinyje kamuolį kur kas daugiau kontroliavo marijampoliečiai, Lucky Tomas ir Žygimantas Baltrūnas atliko smūgius į vartų plotą, bet abukart savo tvirtovę apgynė Vytautas Černiauskas.
Antrojo kėlinio pradžioje po aštraus Ž. Baltrūno perdavimo iš krašto nei L. Tomui, nei Henry Uzochukwu nepavyko pataikyti į kamuolį ir nukreipti jį į tuščius vartus.
Rungtynių lūžiu galima laikyti 51 min., kuomet teisėjas įžvelgė Steve’o Lawsono pražangą baudos aikštelėje prieš Elivelto ir skyrė baudinį. Jį įmušė ir savo komandą į priekį išvedė Ariagneris Smithas.
Po to Amadou Sabo smūgiu galva nepataikė į vartus, o nuo antrojo panevėžiečių įvarčio 73 min. išgelbėjo kamuolį nuo vartų linijos atmušęs H. Uzochukwu.
Vis dėlto svečiai savo pasiekė 79 min., kai kontrataką taikliu smūgiu užbaigė Kwadwo Asamoah.
Paskutinėmis mačo minutėmis pavojingai į „Panevėžio“ vartus smūgiavo Markas Beneta ir Nauris Petkevičius, bet įveikti vartininko ir jiems nepavyko.