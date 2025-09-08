Rugsėjo 7 d. apie 14 val. 19 min. Kalvarijos sav., Trakėnų k., įvyko eismo įvykis, kurio metu susidūrė trys automobiliai: automobilis „Mercedes Benz”, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1996 m.), automobilis „Renault Megane”, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1963 m.), automobilis „Ford Tranzit”, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1987 m).
Eismo įvykio metu nukentėjo „Renault” automobiliu važiavęs vairuotojas ir keleivė (gim. 1963 m.), kurie buvo pristatyti į Marijampolės ligoninę.
Pirminiais duomenimis, eismo įvykį galėjo sukelti automobilio „Mercedes Benz” vairuotojas, kuris išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Renault”.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 1 d.