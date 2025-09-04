Trečiadienį Valavičiuose ir Keturvalakiuose sustabdyti už vairo neblaivūs buvę vairuotojai.
Rugsėjo 3 d. apie 16 val. 52 min. Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių mstl., automobilį „Volkswagen Passat” vairavo neblaivus vyras (gim. 1970 m.), kuriam nustatytas 2,33 prom. girtumo laipsnis. Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281-1 str. 1 d.
Rugsėjo 3 d. apie 11 val. Marijampolės sav., Valavičių k., automobilį „Opel Zafira” vairavo neblaivus, teisės vairuoti neturintis vyras (gim. 1985 m.), kuriam nustatytas 1,91 prom. girtumo laipsnis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281-1 str. 1 d.
Šaltinis: Marijampolės apskr. VPK