Šakiuose trečiadienį atidarytas trečiasis išmanusis suoliukas, skirtas vyskupui ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Justinui Staugaičiui.
Jis įrengtas prie Šakių miesto ežero, priešais bažnyčią – vietoje, kuri gerai matoma ir lankoma, tačiau tuo pačiu rami, tad pasiklausyti istorijos bus patogu kiekvienam.
Mieste jau įrengti du išmanūs suoliukai: Jono Vailokaičio suoliukas – J. Lingio parke, o Saliamono Banaičio suoliukas – buvusioje istorinėje turgaus aikštėje. Dabar prie jų prisijungė ir vyskupo Justino Staugaičio suoliukas, pratęsdamas kalbančių miesto suoliukų istoriją.
Šie suoliukai primena Zanavykijos žmones, pasirašiusius 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, ir kviečia prisiminti mūsų krašto indėlį į valstybės kūrimą. Tai paprastas, bet prasmingas būdas pažinti istoriją čia pat – miesto gatvėse ir aikštėse.
Dėkojama Šakių viešajai bibliotekai ir visiems, prisidėjusiems prie šio projekto.
Kartu kuriame miestą, kuriame istorija kalba.