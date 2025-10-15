Trečiadienį Marijampolės savivaldybės merą Povilą Isodą aplankė Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos trečios klasės mokiniai kartu su savo mokytoja Renata Mineikiene.
Smalsūs vaikai buvo gerai pasiruošę – jie merui uždavė daugybę klausimų apie jo darbą: kaip sekasi vadovauti Savivaldybei, ką meras veikia laisvalaikiu, kokie jo hobiai, ar mėgsta skaityti knygas ir kokių baimių turi.
Meras mielai dalijosi studijų prisiminimais, papasakojo, kas jį paskatino tapti politiku. Po įdomių pokalbių meras pakvietė mokinius apžiūrėti savo kabinetą, parodė mero regalijas, leido pasėdėti mero kėdėje, pavaišino saldainiais ir atskleidė kai kurių paslaptingų daiktų istorijas, esančias jo kabinete.
Vaikai taip pat domėjosi kasdieniais mero darbais, klausė, ar jis turi naminių gyvūnų, kiek jam metų ir kiek Lietuvoje yra savivaldybių. Meras, savo ruožtu, paklausinėjo vaikų apie Marijampolės ir Lietuvos herbus, Prezidentą bei vėliavas.
Vizito pabaigoje merui buvo įteikta dovana – vaikai atnešė nuostabiai papuoštų meduolinių sausainių.