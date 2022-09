A lygos anonsas: į Marijampolę vėl atvysta „Banga“

Nuo penktadienio iki sekmadienio „Optibet A lygos“ 30-ajame ture įvyks penkerios rungtynės.

Roko Garasto treniruojama komanda namuose sieks grįžti į pergalingas vėžes.

„Kauno Žalgiris“ po ilgos nepralaimėtų rungtynių serijos nusileido Vilniaus „Žalgiriui“, tačiau pademonstruotas žaidimas buvo solidus ir dar šiek tiek kilstelėjus jo kokybę į viršų galima galiausiai aplenkti kažkurias iš pirmojo penketo komandų. Kauniečiai turi pakankamai dėkingą tvarkaraštį tam, kad per likusias devynerias rungtynes bent pusę kartų iškovotų pergales. Įvertinus situaciją turnyro lentelėje, 43 taškus turintis ir 6-oje pozicijoje žengiantis „Kauno Žalgiris“ nemato kito varianto kaip pergalė, tačiau jos sieks be Edvino Girdvainio.

„Jonava“ praėjusią savaitę parodė du skirtingus veidus – beviltiškai pralaimėjo Gargždų „Bangai“ ir iškovojo tašką dvikovoje su „Panevėžiu“. Pastarasis rezultatas suteikė pirmenybių autsaideriams daugiau pasitikėjimo, kita vertus, sudėtis bus kiek labiau praretėjusi. Dėl diskvalifikacijų negalės rungtyniauti Artiomas Radčenka bei Nahuelis Machado, be to, praėjusio mačo pirmame kėlinyje dėl traumos buvo pakeistas Andrijus Slinkinas. Tiesa, „Jonavos“ puolimas su Tadu Eliošiumi priešakyje oponentams gali pasiūlyti kovos negu anksčiau.

Telšių „Džiugas“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Rugsėjo 17 dieną 15 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 2:0, 5:0

Žemaitijos klubas namuose kovos dėl antrosios iš eilės pergalės.

„Džiugas“ pagaliau pralaužė ledus ir praėjusią savaitę nutraukė ilgą nelaimėtų rungtynių seriją, nepaisant to, kad toliau verčiasi labai praretėjusia sudėtimi. Į rikiuotę grįžo vartininkas Vincentas Šarkauskas, bet ant atsarginių žaidėjų suolo buvo tik šeši futbolininkai, iš kurių pusė – itin jauni ir žaidžiantys labai epizodiškai. Džiugiečiai nuo „Bangos“ atsilieka 6 taškais, tad norėdami sukurti staigmeną per likusius septynis mačus turi iškovoti 3–4 pergales. Savaitgalį Telšiuose galime tikėtis atkaklaus mačo, bet „Džiugas“ dar kartą nebus favoritas.

Mėlynai balti per pastaruosius septynis mačus iškovojo tik vieną pergalę ir pagal prarastus taškus jau nusileido už potencialių prizininkų linijos. Vyr. treneris Andrius Skerla į rotaciją įtraukė vidurio gynėją Vilių Armalą, taip pat į rikiuotę sugrįžo Lukas Čerkauskas, po diskvalifikacijos žais Vilius Armanavičius. „Hegelmann“ ekipa praradusi taškus gali nusileisti žemiau 2-osios vietos turnyro lentelėje, be to, kiti likę šeši mačai bus žaidžiami su pirmojo septyneto atstovais. Galbūt progas kuriantis Kauno rajono klubo puolimas iššaus šioje akistatoje.

FA „Šiauliai“ – „Panevėžys“. Rugsėjo 17 dieną 19 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3, 2:1, 2:1

Į Saulės miestą panevėžiečiai vyks su strategu Dainiumi Glevecku, kuris pakeitė Valdą Urboną.

Po beveik dviejų savaičių pertraukos į „Optibet A lygą“ sugrįžę šiauliečiai sužaidė lygiosiomis su „Banga“ ir turas po turo artėja link užsitikrintos 7-osios vietos. Šiemet šių ekipų susidūrimai turi tendenciją – laimi tik išvykoje žaidžiančios komandos. Ne itin maloniai nuteikiantis ir galbūt net labiau motyvuojantis faktas yra tas, kad FA „Šiauliai“ nelaimi keturiuose pastaruosiuose namų mačuose – iškovoti vos 3 taškai bei nebuvo žaista su pačiais pajėgiausiais varžovais. Šiose rungtynėse žaisti negalės diskvalifikuotas gynėjas Ernestas Pilypas.

„Panevėžys“ per pastarąsias trejas rungtynes iškovojo vos 2 taškus, tad po prastai sužaisto mačo ir lygiųjų Jonavoje klubas atsisveikino su sezoną pradėjusiu vyr. treneriu Valdu Urbonu. Šią savaitę panevėžiečiai jau sužaidė vieną mačą – su D. Glevecku priešakyje „Hegelmann LFF taurės“ ketvirtfinalyje rezultatu 2:0 buvo įveikta „Marijampolė City“ ekipa. Tą kartą dubliu išsiskyrė Ernestas Veliulis, tačiau buvo akivaizdu, jog sudėtį parotavęs „Panevėžys“ pernelyg nepersistengia ir kaupia jėgas šeštadienio akistatai – pralaimėjimas gali ekipą išstumti iš 4-osios pozicijos.

Marijampolės „Sūduva“ – Gargždų „Banga“. Rugsėjo 18 dieną 17.55 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 3:0, 1:0, 0:0

Netikėtai Telšiuose suklupusiai „Sūduvai“ tai bus įžanga prieš artėjančią atkarpą kovojant su tiesioginiais konkurentais.

Vyr. treneris Miguelis Moreira su Marijampolės klubu patyrė vos antrą nesėkmę, tačiau tai neleido aplenkti „Panevėžio“ bei pagal prarastus taškus pakilti į 2-ąją poziciją. Rudenį kol kas nerungtyniavo rezultatyviausias komandos žaidėjas Kule Mbombo, tačiau Danilas Kondrakovas bei Karolis Laukžemis jau po truputį užsikuria ir dvikova su „Banga“ gali būti gera proga pasižymėti įvarčiais. „Sūduvos“ šansus pozityviai įprasmina pastarieji keturi „Optibet A lygoje“ namuose vykę mačai – tada buvo iškovota 12 taškų.

„Banga“ po trijų iš eilės minimalių pralaimėjimų savo kraitį per praėjusią savaitę papildė 4 taškais ir tai leido neprisileisti netikėtą pergalę iškovojusio „Džiugo“. Likus septynioms dvikovoms ir gargždiškiams turint palankesnį tvarkaraštį, džiugiečiai yra lenkiami 6 taškais, turint dar pranašumą tarpusavio rungtynėse. Strategas Davidas Afonso negalės verstis Shogo Yoshikawos bei Goncalo Vieiros paslaugomis, tačiau į rikiuotę grįžęs Mauricio Pinto sustiprino gynybos liniją, kuri turi potencialo šeimininkams sukelti nemažai rūpesčių.

Vilniaus „Žalgiris“ – Vilniaus „Riteriai“. Rugsėjo 18 dieną 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 1:0, 5:1

Abu klubai šiemet susigrums ketvirtajame Vilniaus derbyje „Optibet A lygoje“.

„Žalgiris“ po praėjusiame ture iškovotos pergalės ir varžovų kluptelėjimų turnyro lentelės viršūnėje jaučiasi dar užtikrinčiau. Sostinės klubas 7 taškais lenkia laipteliu žemiau esančius „Hegelmann“ futbolininkus, kurie yra sužaidę net penkeriomis rungtynėmis daugiau. Ketvirtadienį žalgiriečiai sužaidė gana lygias rungtynes su „Basel“ komanda, tačiau artėjanti rinktinių pertrauka ir trumpa pauzė turėtų priversti vyr. trenerį Vladimirą mesti į kovą pagrindinius žaidėjus. Iškovojęs pergalę „Žalgiris“ šiame sezone neleistų „Riteriams“ iškovoti nė taško.

Vis dėlto žalgiriečiai stos į kovą su pakankamai nemažai pasitikėjimo įgavusiu varžovu, per pastaruosius keturis mačus iškovojo 10 taškų bei praleido vos vieną įvartį. „Riterių“ sudėtis artėjant svarbiausioms sezono akistatoms tapo išties gili, maža to, prie komandos prisijungė gynėjas Marko Nikoličius. Pablo Villaro treniruojama ekipa pagal prarastus taškus vis dar rikiuojasi 6-oje pozicijoje, bet sunkios atkarpos metu sugebėjo mobilizuotis bei gali pasinaudoti tuo, kad „Žalgiris“ žaidė sudėtingą mačą ketvirtadienį.