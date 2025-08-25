Tyrimai rodo, kad net 60–80 proc. apsilankymų pirminės sveikatos priežiūros įstaigose gali būti susiję su stresu. Kai stresas tampa lėtinis, organizmas nuolat gamina kortizolį – hormoną, kuris silpnina imuninę sistemą, skatina uždegiminius procesus ir didina įvairių ligų riziką. Kokie nepastebimi ženklai gali signalizuoti, kad mūsų kūnas jau kenčia nuo ilgalaikės įtampos? Ir kaip išmaniosios technologijos gali padėti juos laiku atpažinti?
Streso simptomai, kurių nevalia ignoruoti
Galvos skausmai ir nemiga – vieni dažniausių, tačiau dažnai nuvertinamų streso simptomų. Miego trūkumas yra klastingas priešas – jis ne tik mažina mūsų gebėjimą susikaupti ir atlikti kasdienes užduotis, bet ir dar labiau skatina streso hormonų gamybą, įkalindamas mus tarsi užburtame rate. Ilgainiui nemiga gali lemti ne tik nuolatinį nuovargį, bet ir emocinės pusiausvyros praradimą, didesnį jautrumą ar nuotaikų svyravimus.
Tuo tarpu galvos skausmai, ypač migrenos, dažnai sustiprėja įtemptais gyvenimo laikotarpiais. Tyrimai rodo, kad ilgalaikė įtampa veikia nervų sistemą bei kraujotaką, o tai gali paskatinti stipresnius ar dažnesnius galvos skausmo epizodus.
Be šių požymių, paslėptas stresas gali išryškėti ir kitais būdais: virškinimo sutrikimais, staigiais apetito pokyčiais, nepaaiškinamais odos bėrimais ar plaukų slinkimu. Dažnai šie simptomai nėra siejami su emocine būkle, nors iš tiesų jie gali būti kūno siunčiami signalai apie per didelę įtampą.
Kaip technologijos padeda atpažinti kūno siunčiamus ženklus?
Sveikatos stebėsenoje vis svarbesnį vaidmenį įgauna išmaniosios technologijos, kurios padeda žmonėms geriau pažinti savo kūno siunčiamus signalus. Kaip teigia „Huawei“ produktų mokymų vadovė Lietuvoje Urtė Eidžiūnaitė, nors šios technologijos nepakeičia gydytojų, tokie įrenginiai kaip išmanieji laikrodžiai gali tapti naudingais pagalbininkais kasdien stebint savijautą, sekant streso lygį ar miego kokybę.
„Kai norime išmokti geriau valdyti stresą, labai svarbu turėti įrankius, kurie primena sustoti, pailsėti ir įsiklausyti į save. Pavyzdžiui, „Huawei Watch 5“ matuoja širdies ritmo kintamumą (HRV), kuris padeda įvertinti kūno reakciją į stresą. Kai HRV sumažėja, laikrodis gali pranešti apie padidėjusį streso lygį ir pasiūlyti trumpus kvėpavimo pratimus, padedančius nusiraminti. Šis įrenginys taip pat turi patobulintą „TruSleep 4.0“ miego sekimo sistemą, kuri analizuoja miego fazes ir pateikia rekomendacijas, kaip pagerinti poilsio kokybę. Laikrodžio funkcijos leidžia ne tik suprasti, kokie veiksniai trikdo miegą, padeda stebėti emocinę būklę, bet ir palaipsniui gerinti bendrą savijautą,“ – išmanaus laikrodžio privalumus išskiria U. Eidžiūnaitė.
Paprasti būdai atgauti vidinę pusiausvyrą
Norint suvaldyti kasdien patiriamą stresą, svarbu rasti būdus, leidžiančius sustoti ir atgauti vidinę pusiausvyrą. Net trumpas pabuvimas gamtoje – pasivaikščiojimas parke ar sode – gali sumažinti įtampą ir pagerinti nuotaiką. Tyrimai rodo, kad vos dešimt minučių tarp žalumos ar medžių gali sumažinti streso hormonų kiekį ir padėti atsipalaiduoti.
Streso lygį veiksmingai mažina ir laikas su augintiniu. Prisilietimai, glostymas ar tiesiog buvimas kartu skatina „geros savijautos hormono“ oksitocino gamybą ir padeda sumažinti kortizolio lygį. Tokia sąveika gerina emocinę būseną ir suteikia ramybės jausmą.
Ieškant būdų, kaip sumažinti įtampą, svarbu nepamiršti, kad dažnai nuvertinamas streso šaltinis yra atidėliojimas. Kai kaupiame nepadarytus darbus, auganti užduočių našta sukelia įtampą ir neigiamai veikia miego kokybę bei emocinę savijautą. Todėl sudarydami realistišką dienos planą – užsirašydami svarbiausias užduotis, jas suskirstydami pagal prioritetus ir atlikdami po vieną – ne tik sumažinate įtampą, bet ir kuriate palankesnes sąlygas emocinei sveikatai bei poilsiui.
