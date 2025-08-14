UAB „Gulbelė“ pradėjo ketvirtosios krautuvės statybas Kazlų Rūdoje, į kurią planuojama investuoti apie 900 tūkst. eurų. Bendrovės vadovo Arūno Tarnausko teigimu, nauja krautuvė bus atidaryta kitų metų pirmojo ketvirčio pabaigoje.
„Kazlų Rūdos savivaldybėje, Vytauto g., naujos „Gulbelės“ krautuvės statybos jau įsibėgėjo. Ją planuojama atidaryti 2026-ųjų pradžioje“, – teigia UAB „Gulbelė“ vadovas.
Kaip teigia A. Tarnauskas, tai didžiausia „Gulbelės“ krautuvė šiame pietvakarių Lietuvos mieste.
„Pirmąsias tris „Gulbelės“ krautuves Kazlų Rūdoje atidarėme dar 2005 m. Ketvirtoji atsidarysianti krautuvė, palyginti su ankstesniosiomis, šiame mieste bus didžiausia – jos plotas sieks 363 kv. m. Į ją numatyta investuoti apie 900 tūkst. eurų“, – sako UAB „Gulbelė“ vadovas.
Kazlų Rūdos savivaldybės mero Manto Varaškos teigimu, „Gulbelės“ tinklo plėtra naudinga ir savivaldybei.
„UAB „Gulbelė“ architektūriniais sprendimais pagražins priemiesčio kvartalą, pagyvins prekybą, taip pat įdiegs papildomas žaliojo transporto bei visuomenės sveikatos priemones – ištikus nelaimei krautuvėje bus pasiekiamas defibriliatorius. Savivaldybė aktyviai bendradarbiavo visose projektavimo detalėse ir džiaugiasi rastais kompromisais visuomenės labui“, – teigia meras M. Varaška.
1 959 kv. m. ploto sklype, kuriame statoma naujoji „Gulbelės“ krautuvė, bus įrengta 17 transporto priemonių talpinanti parkavimo zona, dviračių aptarnavimo stotelė ir vieta, skirta įkrauti elektromobiliams. Anot A. Tarnausko, šioje krautuvėje bus prieinama patogi ne tik fizinė, bet ir nuotolinė apsipirkimo galimybė.
„Orientuojamės į patogų ir lankstų vietos gyventojų apsipirkimą, integruodami modernius bei tvarius sprendimus tinklo krautuvėse. Siekiame, kad atsakingai atrinktas prekių krepšelis, kuriame yra ne tik kasdienės prekės, bet ir mūsų kepyklos kepiniai, ūkininkų mėsos gaminiai, rūkyta žuvis, pirkėjams būtų prieinami ne vien atvykus į fizinę parduotuvę. Asortimentas iš naujosios „Gulbelės“ krautuvės Kazlų Rūdoje gyventojams bus pasiekiamas ir mūsų internetinėje parduotuvėje bei per kurjerių paslaugas teikiančias programėles“, – sako jis.
Pietvakarių Lietuvoje jau 33 metus veikiantis mažmeninės prekybos tinklas UAB „Gulbelė“ šiuo metu valdo 70 krautuvių įvairiuose Lietuvos regionuose: Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės, Jurbarko, Panevėžio, Šilalės, Tauragės, Kelmės, Prienų, Kauno rajonuose, Kazlų Rūdoje, Kalvarijoje, Klaipėdoje, Kaune bei vysto el. parduotuvę gulbele.lt. Bendrovėje dirba beveik 400 darbuotojų, kurie kasdien užtikrina patogų apsipirkimą vietos gyventojams. Praėjusiais metais UAB „Gulbelė“ pasiekė 60 mln. eurų apyvartą, kuri, palyginti su 2023 m., išaugo beveik 9,2 proc. UAB „Gulbelė“ šiemet planuoja atidaryti krautuvę Klaipėdos rajone, Veiviržėnuose, o kitų metų pirmo ketvirčio pabaigoje – ir Kazlų Rūdoje. Šių metų liepos pradžioje UAB „Gulbelė“ atvėrė krautuvę Kaune, Demokratų gatvėje.