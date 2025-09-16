Sekmadienio popietę kelyje Suvalkai–Marijampolė patruliavę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai ties Salaperaugio kaimu (Kalvarijos sav.) sustabdė patikrinti automobilį „Opel Astra“. Į Lietuvą atvykstantį automobilį su vokiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 43-ejų Ukrainos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Vokietijoje.
Pasienio tikrinimo metu vairuotojas pateikė ir jo vardu neva Ukrainoje išduotą vairuotojo pažymėjimą. Jį apžiūrėjusiems pasieniečiams kilo įtarimų dėl šio dokumento, esą išduoto 2017-ųjų birželį, autentiškumo. Nuodugniau jį ištyrę, VSAT pareigūnai nustatė, kad vairuotojo pažymėjimas padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus. Tai leido padaryti prielaidą, jog tai – visiška klastotė.
Ukrainietis paaiškino vairuotojo pažymėjimą užsisakęs internetu ir nežinojęs, kad dokumentas – netikras.
VSAT pareigūnai užsienietį 48 valandoms sulaikė.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Ukrainos pilietis po apklausos buvo paleistas už užstatą.