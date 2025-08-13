Jau trečią kartą į Vilkaviškio kraštą atvyksta vaikai iš Severodonetsko miesto (Ukraina). Šiemet sulaukta 23 stovyklautojų.
Mažieji ukrainiečiai savaitės pradžioje įsikūrė stovykloje prie Vištyčio ežero, kur jau spėjo pasimėgauti pirties ir maudynių pramogomis.
Trečiadienį stovyklautojai, lydimi Vilkaviškio Atviro jaunimo centro (VAJC) komandos, lankėsi Vilniuje – LR Seimo rūmuose susitiko su Seimo nariu Juozu Oleku.
Šiandien mažieji ukrainiečiai atvyko ir į Vilkaviškio rajono savivaldybę.
Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybė