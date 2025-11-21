Lapkričio 20-ąją, minint Pasaulinę vaiko teisių dieną, įteikti „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimai. Prasmingame ir gražia tradicija tapusiame vaiko teisių gynėjų ir NVO vaikams konfederacijos renginyje pagerbti aštuoni labiausiai vaikų labui nusipelnę žmonės.
NVO vaikams konfederacijos nariai šiemet pasiūlė septyniolika „Geriausio vaiko draugo“ vardo vertų nominantų. Renkant labiausiai šio apdovanojimo nusipelniusius, balsavo daugiau nei septyni tūkstančiai žmonių.
Pirmuoju NVO vaikams konfederacijos apdovanojimu už atsidavimą dirbant su tėvų globos netekusiais vaikais ir juos globojančiomis šeimomis bei gebėjimą visuomet ieškoti ir rasti geriausius sprendimus vaikui, jog jis galėtų augti saugioje, mylinčioje ir palaikančioje aplinkoje apdovanota Kalvarijos savivaldybės socialinio paslaugų centro „Globos centro“ globos koordinatorė Edita Savickienė.
Už gebėjimą teikti kokybišką ir efektyvią pedagoginę pagalbą bei talentą įkvėpti rizikos grupėse esančius jaunuolius priimti teikiamą pagalbą, taip mažinant jų socialinę atskirtį, apdovanojimas įteiktas Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos filialo socialinei pedagogei Rūtai Surblytei.
Kristinai Marijai Slavinskai, Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiajai bibliografei-kraštotyrininkei, „Geriausio vaiko draugo“ vardas suteiktas už globojamiems vaikams kuriamą saugią ir meilės kupiną aplinką, kurioje vaikai gali augti žaisdami, svajodami ir kurdami, už pagalbą ugdant pasitikėjimą savimi ir atrandant individualius talentus. Šalčininkų rajono bendruomenė sako, kad Kristina yra žmogus, kurio širdis didelė visiems, ypač tiems, kuriems reikalinga šiluma ir saugumas.
Už daugiau nei trisdešimtmetį skirtą darbui su vaikais, gebėjimą kiekvienam mokiniui sukurti saugią, palaikančią ir įkvepiančią aplinką, kurioje mokoma savarankiškumo, draugiškumo ir atjautos bei už iniciatyvas, rengiant vaikų gerovei skirtus projektus apdovanota Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Juršytė. Pasak Rasos kolegų, ji empatiška, atsakinga, o jos meilė vaikams daro Lietuvą gražesne vieta vaikams augti.
Penktasis „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimas skirtas Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenės pirmininkui Žydrūnui Purauskiui – už vaikų dienos centro bendruomenėje įkūrimą, kuriame visiems vaikams padedama prasmingai ir kūrybingai praleisti laiką bei už organizuojamą tęstinę į pilietiškumo ugdymą ir meninę veiklą orientuotą stovyklą „Mazgas“, kurioje vaikams padedama įveikti mokymosi, bendravimo ir kitus iššūkius.
Lietuvos Respublikos Prezidentūra už meilę neišskiriant nė vieno vaiko, įkvepiančios ir save realizuoti leidžiančios saugios aplinkos kūrimą skirtingų poreikių bei gebėjimų mokiniams apdovanojo klubo „Skrydis“ prezidentę, sportinės gimnastikos trenerę Iriną Katinienę.
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apdovanojimą skyrė Multidimensinės šeimos terapijos (MDFT) programos specialistei Robertai Butkevičiūtei. Anot ministerijos, Robertos darbas turi reikšmingą indėlį, stiprinant vaikų saugumą ir gerovę. Taip pat apdovanojimas specialistei skirtas už jautrumu ir profesionalumu grįstą darbą Multidimensinės šeimos terapijos programoje, suteikiant balsą vaikams ir jaunuoliams, kurių patirtys visuomenėje ne visuomet yra girdimos, už jautrų ir pagarbiu bendravimu grįstą darbą su šeimomis, institucijomis ir bendruomene, padedant kurti saugesnę ir atviresnę aplinką kiekvienam vaikui.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba už visuomenės švietimą, glaudaus tėvų ir vaikų ryšio bei visuomenės nuostatų apie tėvystę keitimą apdovanojo Lietuvos psichologų sąjungą. Šiai visuomeninei organizacijai vaiko teisių gynėjai dėkojo už pagalbą, sprendžiant aktualius psichologinius iššūkius ir už reikšmingą indėlį, kuriant tvaresnę ateities Lietuvą.
Kilus klausimams, kviečiame žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.