Rugpjūčio 8-ąją Užgirių kaimo bendruomenės namų kieme nuaidėjo tradicinė šventė „Sugrįžau į gimtuosius namus“, kupina šypsenų, šiltų apkabinimų, muzikos, šokių ir dainų.
Šventėje dalyvavo Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius, LR Seimo nariai, Savivaldybės tarybos nariai, bendruomenių atstovai bei gausus būrys gyventojų ir svečių.
„Iš tiesų nuostabu matyti, kad beveik visos kėdės užimtos, o dalis žmonių net stovi – tai tik dar kartą įrodo, kokia stipri ši bendruomenė ir kokia nuostabi jos pirmininkė. Matau, kad seniūnė nuoširdžiai džiaugiasi turėdama tokius žmones šalia. Jūsų stiprybė ir tai, ką kuriate čia, Užgiriuose, pritraukia net ir tuos, kurie išvykę, bet visada nori sugrįžti. Ačiū, kad kviečiate ir suburiate žmones ne tik iš mūsų savivaldybės, bet ir iš kitų vietų. Linkiu gražios šventės – tikiuosi, kad švęsime iki ryto! O Odetai – garsūs plojimai!“ – kalbėjo vicemeras.
Scenoje tą vakarą netrūko muzikos, šokių ir geros nuotaikos. Publiką džiugino moterų ansamblis „Gaja“, energingas liaudiškų šokių kolektyvas „Sidabra“, nuotaikinga Gudelių kapela „Gudeliai“, žavingas Meškučių moterų ansamblis „Žiedė“, atlikėjas Regimantas Baltrukonis, o vakaro kulminacija tapo atlikėja „Laisva“ bei grupė Donatas ir komanda.
Mažuosius užgiriečius džiugino spalvingi batutai, įvairios žaidimų erdvės ir kitos pramogos, o vienu iš didžiausių šventės akcentų tapo pasivažinėjimas arklių traukiama karieta. Nepamiršti liko ir smaližiai – čia jų laukė įvairūs gardėsiai.