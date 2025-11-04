Marijampolės socialinės pagalbos centro Paramos šeimai padalinio Igliaukos seniūnijos Vaikų dienos centro „Spindulėliai“ vaikai šiemet gyvena itin aktyviai ir kūrybiškai! Įgyvendindami projektą „Sustiprinkime vaiko ir gamtos ryšį“, jie ne tik leidžiasi į pažintinius nuotykius gamtoje, bet ir mokosi ją saugoti, mylėti bei atrasti grožį aplink save.
Pavasarį vyko įdomios paskaitos apie ekologiją ir gamtos svarbą žmogaus gyvenime, kurias vedė lekt. Jolanta Dumbliauskienė ir lekt. Monika Smilgytė. Vaikai sužinojo, kaip kiekvienas gali prisidėti prie švaresnės ir darnesnės aplinkos kūrimo.
Ne mažiau džiaugsmo suteikė inkilų ir lesyklėlių kabinimas Igliaukos apylinkėse ir prie Yglos ežero – juk taip smagu rūpintis sparnuotais draugais!
Šiltuoju metų laiku vaikai leidosi į keliones ir pažintines ekskursijas į Žuvinto biosferos rezervatą, Lietuvos zoologijos sodą, Šunskų fazanyną bei Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumą. Kiek daug emocijų, juoko ir naujų įspūdžių – visos šios išvykos jau įgyvendintos!
Rudenį vaikai panoro įamžinti gamtos grožį fotoaparatais – taip gimė fotografijų paroda „Gamta mūsų namai“, eksponuota Igliaukos seniūnijoje spalio 9–27 d. Dar laukia nauja kūrybinė patirtis – lapkričio 3–17 d. Spindulio kino teatre bus pristatyta paroda „Sustabdytos akimirkos gamtoje“, kur vaikai rodys savo sukurtus fotomontažus ir skaitmeninius darbus.
Spalio 13 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Daukšių filiale duris buvo atvėrusi dar viena paroda – „Mes mylime gyvūnus“, kurioje buvo eksponuojami mažųjų „Spindulėlių“ piešiniai.
Visos šios veiklos ne tik moko pažinti ir saugoti gamtą, bet ir stiprina vaikų gamtos pažinimą ir meninę ekspresiją.
