Apdrausti vaikus gyvybės draudimu Lietuvoje darosi vis populiariau, tėvai vis dažniau galvoja ne tik apie mažųjų sveikatą, bet ir lėšų kaupimą jų ateičiai. Vis dėlto investicinis gyvybės draudimas su juo nesusidūrusiems gali pasirodyti gana sudėtingas ir nemažai klausimų keliantis finansinis instrumentas, tad prieš sudarant sutartį verta pasikonsultuoti su profesionalais. Kada sudaryti sutartį, kokiai sumai ir nuo ko draustis – tik keletas daugeliui tėvų kylančių klausimų.

Investicinis gyvybės draudimas leidžia sukaupti nemenką pinigų sumą studijoms ar kitoms didelėms gyvenimo išlaidoms, pavyzdžiui, pradiniam įnašui už būstą. Investavimas į vaikų gyvybės draudimą yra svarbus žingsnis, siekiant apsaugoti jų finansinę gerovę, o tėvams – išlikti ramiems dėl atžalos ateities.

Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos užsakymu atlikta reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad gyvybės draudimas tapo įprasta priemone kaupti vaikų ateičiai. Net trečdalis šalies gyventojų yra arba anksčiau buvo sudarę gyvybės draudimo sutartį savo vaikui, dar daugiau jų svarsto sudaryti gyvybės draudimo sutartį savo vaikui ateityje. Bendrovės „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ Produktų ir plėtros skyriaus vadovė Indrė Veličkienė taip pat teigia, kad besikreipiančiųjų dėl gyvybės draudimo ir juo besidominčių pastaruoju metu daugėja, tačiau tėvams dažnai kyla papildomų klausimų.

„Pastebime, kad gyvybės draudimas žmonėms vis dar kelia daug klausimų. Tai yra suprantama, mat santaupų kaupimas, draudžiantis gyvybės draudimu, yra svarbus finansinis sprendimas, priimamas ilgam laikotarpiui. Klientams dažniausiai kyla klausimų, kada vaiką geriausia drausti – vos gimus ar vėliau. Taip pat tėvams nelengva nuspręsti, į kokių rizikų draudimą investuoti daugiausiai ir panašiai“, – kalba I. Veličkienė.

Kada geriausia apdrausti vaiką?

Konkrečiai pasakyti, kokio amžiaus vaikui geriausia sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį yra sudėtinga, mat tai priklauso nuo daugybės aplinkybių, pavyzdžiui, šeimos finansinės situacijos ir keliamų tikslų iki vaiko pilnametystės sukaupti tam tikrą pinigų sumą. Vis dėlto dažniausiai rekomenduojama vaikus drausti nieko nelaukiant – draudimo sutartį sudaryti galima vaikui vos gimus.

„Įsigijus polisą, kai vaikas yra mažas, gali pakakti mažesnių mėnesinių įmokų, siekiant tam tikrų finansinių tikslų. Kuo ilgiau kaupiama, tuo didesnės investicinės grąžos galima tikėtis. Be to, drausdami vos gimusį sveiką vaiką būsite apsaugoti nepriklausomai nuo to, ar jis ateityje turės sveikatos problemų“, – sako bendrovės atstovė.

Tačiau, anot jos, tai nereiškia, kad sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutarties neverta, kai vaikui sueina, pavyzdžiui, dešimt ar dar daugiau metų. Šiuo metu nemaža tėvų dalis jau tvirčiau finansiškai stovi ant kojų, taip pat ryškėja vaikų ateities poreikiai, imama galvoti apie studijas universitete ir pan. Gyvybės draudimas taip pat yra ir puiki priemonė tokio amžiaus vaikus mokyti finansinio raštingumo, domėtis investicijomis. Šiuo metu 40 proc. visų „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ investicinio gyvybės draudimo sutarčių yra sudarytos pirmuoju apdraustuoju pasirenkant vaiką iki 15 metų.

Kaip tinkamai pasirinkti draudimą ir nuo ko draudžiamasi dažniausiai?

Kiekvieno žmogaus gyvybės draudimo sutartis yra specifinė ir esant poreikiams gali būti įvairiai išplėsta. Vaikus galima drausti tiek įprastu gyvybės draudimu, taip pat nelaimingų atsitikimų draudimu, kai mokami dienpinigiai ar ligonpinigiai, bei kritinių ligų draudimu. Į sutartį galima įtraukti ir telemedicinos draudimą, suteikiantį galimybę bet kada ir bet kur pasikonsultuoti su medikais nuotoliniu būdu.

Visgi I. Veličkienė pastebi, kad dažniausiai klientai renkasi nelaimingų atsitikimų draudimą, antroje vietoje pagal populiarumą draudžiant vaikus yra kritinių ligų draudimas, mat daugeliui tėvų ypač aktualūs dienpinigiai ir ligonpinigiai yra mokami tik nelaimingų atsitikimų atveju. Ji priduria, kad populiarus yra ir traumų draudimas, nes vaikai labai dažnai patiria įvairius rankų, kojų, minkštųjų audinių sužalojimus, dantų traumas.

Nutikus draudžiamajam įvykiui, gyvybės draudimo išmokos tėvams suteikia finansinę atramą, kai tenka imti nedarbingumo pažymą, slaugyti vaiką ar prireikia papildomos reabilitacijos.

Kas yra telemedicinos draudimas ir kuo jis naudingas?

Dėl vaikų į medikus daugelis tėvų turbūt kreipiasi dažniau nei dėl asmeninių sveikatos problemų, tačiau greitai pakliūti pas gydytojus pavyksta ne visuomet. Telemedicinos draudimas suteikia galimybę neribotai nuotoliniu būdu konsultuotis su šeimos ar bendrosios praktikos gydytojais. Bendrovės duomenimis, 27 proc. visų per šiuos metus sudarytų telemedicinos draudimo sutarčių buvo būtent vaikams iki 18 metų.

Anot pašnekovės, draudimas su gydytojais leidžia pasikonsultuoti įvairias sveikatos klausimais, gauti siuntimus tyrimams ar pas gydytojus specialistus, vaistų receptus bei, pavyzdžiui, komentarą dėl atliktų tyrimų rezultatų. „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ užsakymu „Spinter Research“ atliktas šalies gyventojų tyrimas apie rūpinimąsi savo sveikata parodė, kad dažniausiai įvardijamas nuotolinių konsultacijų su šeimos ar bendrosios praktikos gydytoju privalumas yra greitesnis paslaugos prieinamumas. Trečdalis apklaustųjų mano, jog nuotolinės konsultacijos yra patogesnės nei fizinės.

Pirmieji žingsniai: ką daryti, nusprendus draustis?

Tėvams, nusprendusiems drausti savo vaiką, visų pirma nereiktų blaškytis, o tikslingai nuspręsti, ko iš šios finansinės priemonės tikimasi. Padėti geriau suprasti poreikius ir nepadaryti klaidų visada gali draudimo konsultantai.

„Visuomet patarčiau konsultuotis su draudimo ekspertais, kurie žino kiekvieną šios paslaugos niuansą, gali pateikti pavyzdžius, preliminarius skaičiavimus ir t.t. Žinau ne vieną atvejį, kai draudimo sutartis pasirašoma skubotai, nepaskaičiavus. Tai labai svarbu, nes sutartis pasirašoma ilgam laikui ir įvairūs niuansai nutikus nelaimei būna labai reikšmingi“, – pabrėžia I. Veličkienė.