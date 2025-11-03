Įsibėgėjus šaltajam sezonui, o vaikams sugrįžus į mokyklas ir darželius, daugelis tėvų susiduria su dažnesniais peršalimo ir virusinių infekcijų atvejais. Neretai kyla klausimas – kaip padėti organizmui natūraliai stiprėti. Svarbu žinoti, kad vaikų imuninės sistemos stiprinimas turėtų būti nuoseklus procesas – tinkami kasdieniai įpročiai, subalansuota mityba ir profilaktika padeda sumažinti dažnų virusinių ligų riziką.
„Nukritus oro temperatūrai, daugiau laiko praleidžiame uždarose patalpose, todėl virusai plinta greičiau. Vaikų imunitetas dar tik formuojasi, todėl jis jautriau reaguoja į šiuos pokyčius. Svarbiausia nepamiršti, kad imuniteto stiprinimas nėra vienos dienos užduotis, todėl būtina reguliariai rūpintis tinkamais kasdieniais įpročiais“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkė Miglė Kaminskaitė.
Vaikų imunitetas – dar besiformuojanti sistema
Pasak vaistininkės, vaikų imuninė sistema iki tam tikro amžiaus dar tik „mokosi“ atpažinti ir kovoti su įvairiais virusais bei bakterijomis, todėl natūralu, kad mažieji serga dažniau nei suaugusieji.
„Pirmuosius penkerius–šešerius gyvenimo metus imuninė sistema aktyviai vystosi, todėl kiekvienas susirgimas iš esmės yra tam tikra treniruotė imuninei sistemai. Vis dėlto, svarbu užtikrinti, kad šie iššūkiai nesikartotų per dažnai – dažnas sirgimas gali silpninti organizmą ir trukdyti jo formavimuisi“, – teigia M. Kaminskaitė.
Ji pabrėžia, kad svarbiausia – kasdienė rutina. Kokybiškas miegas, subalansuota mityba, judėjimas gryname ore ir rankų higiena – pagrindiniai imuniteto „statybininkai“. Vaiko, kuris ilsisi, juda ir gauna įvairų maistą, imunitetas veikia efektyviau. Tokie vaikai paprastai serga rečiau arba lengvesne forma.
Mityba ir fizinis aktyvumas – vieni svarbiausių stiprinant imunitetą
Subalansuota mityba turi tiesioginį poveikį imuninei sistemai. Pasak M. Kaminskaitės, vaikų maisto racione turėtų netrūkti daržovių, vaisių, pilno grūdo produktų, baltymų ir sveikųjų riebalų.
„Spalvingas maistas lėkštėje dažnai reiškia įvairius vitaminus ir mikroelementus, reikalingus imunitetui, pavyzdžiui, cinką, seleną, vitaminus C ir D. Šie elementai svarbūs baltųjų kraujo kūnelių veiklai ir organizmo atsparumui infekcijoms“, – teigia „Eurovaistinės“ vaistininkė.
Ne mažiau svarbus ir fizinis aktyvumas. Net trumpi, bet reguliarūs pasivaikščiojimai ar žaidimai lauke skatina kraujotaką, gerina limfos apytaką ir padeda imuninei sistemai greičiau reaguoti į virusus.
„Tėvams rekomenduojama skatinti vaikus kasdien praleisti bent valandą gryname ore – net ir debesuotomis dienomis. Saulės šviesa ir judėjimas prisideda prie vitamino D gamybos ir geresnės nuotaikos, o tai taip pat stiprina imunitetą“, – tvirtina M. Kaminskaitė.
Svarbu nepamiršti higienos
Vaistininkė primena, kad stiprus imunitetas – ne tik mityba ir judėjimas, bet ir atsakingas požiūris į prevenciją.
„Ypač svarbu mokyti vaikus elementarių higienos įpročių – plauti rankas su muilu, kosint ar čiaudint prisidengti burną ir nosį, nevartoti bendrų puodelių, įrankių ar nosinaičių. Šie, atrodytų, paprasti įpročiai labai veiksmingai padeda išvengti virusų plitimo tiek darželyje, tiek mokykloje. Tėvams verta priminti vaikams šias taisykles ne tik ligų sezono metu – kai jos tampa kasdieniu įpročiu, infekcijų rizika reikšmingai sumažėja“, – akcentuoja vaistininkė.
Be to, ruduo – tinkamas metas pasitikrinti, ar vaikui nereikalingi papildomi profilaktiniai skiepai.
„Skiepai yra viena veiksmingiausių priemonių siekiant apsaugoti nuo sunkių infekcinių ligų. Tėvai turėtų pasikonsultuoti su šeimos gydytoju dėl rekomenduojamų vakcinų, ypač prasidėjus gripo sezonui“, – pažymi M. Kaminskaitė.