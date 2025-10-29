Savaitgalį Šakių kultūros centre skambėjo juokas, dainos ir plojimai – čia vyko vaikų ir jaunimo grupės „Šmiki šmaki“ 30-mečio gimtadienio koncertas.
Šventė buvo kupina spalvų, muzikos, šypsenų ir nuoširdžių sveikinimų.
Jaunieji atlikėjai kartu su savo vadovais dovanojo žiūrovams įspūdingą koncertą, o pasirodymus lydėjo šiltos emocijos ir prisiminimai iš trijų dešimtmečių kūrybinės veiklos.
Šventės metu Šakių rajono meras Raimondas Januševičius įteikė padėkos raštus grupės „Šmiki šmaki“ vadovams Jevgenijui Rutkauskui ir Aušrinei Stankaitienei – už ilgametį nuoširdų atsidavimą vaikų kūrybiniam ugdymui bei reikšmingą indėlį į rajono kultūrinį gyvenimą.
Nuoširdžiais žodžiais ir gėlėmis buvo pagerbta ir choreografė Aušra Butkauskaitė-Sederevičienė, kurios kūrybiškumas ir energija padeda kolektyvui spindėti scenoje.
Jaunuosius atlikėjus bei jų vadovus sveikino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas, Kultūros centro direktorius Mindaugas Kriaučiūnas, tėveliai bei kiti svečiai.
Meras kolektyvui dovanojo ne tik nuoširdžius žodžius, bet ir įspūdingą gimtadienio tortą, simboliškai vainikavusį 30 kūrybos metų.