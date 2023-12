Nuo 2024 m. vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus susietas su vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos galiojimu. Tai reiškia, kad vairuotojams, nepasitikrinusiems sveikatos nustatytu periodiškumu, vairuotojo pažymėjimų galiojimas bus sustabdytas.

Šis pokytis bus reikšmingas, nes turės įtakos kas penktam šalies vairuotojui. Atlikti sveikatos patikrą jie galės iki kitų metų gegužės 31 d., nes iki šios datos bus pratęstas nebegaliojančių pažymų galiojimas. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu taip pat keičiamas patikrų periodiškumas.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisa – vairuotojo pažymėjimo galiojimo trukmė bus susieta su vairuotojo medicininės pažymos galiojimu. Iki šiol griežto ryšio tarp šių dokumentų galiojimo nebuvo, tad tikimasi, kad tai paskatins vairuotojus būti dar sąmoningesniais ir tikrintis sveikatą nustatytu periodiškumu, taip užtikrinant saugumą kelyje.

Vairuotojo sveikatos būklė daro reikšmingą įtaką eismo saugumui, todėl itin svarbu, jog viešajame eisme vairuotų tik tinkamos sveikatos asmenys, kurie nekeltų pavojaus nei sau, nei kitiems eismo dalyviams.

Kas keičiasi vairuotojų sveikatos patikroje?

„Nors per šiuos metus sveikatą pasitikrino daugiau vairuotojų nei įprastai, dar yra nemažai ir tokių, kurie nesuskubo to padaryti. Sausio 1 d., kai įsigalios įstatymo pataisos, apie 264 tūkst. vairuotojų dėl pasibaigusios vairuotojo medicininės pažymos būtų stabdomas vairuotojo pažymėjimo galiojimas. Įvertinusios šiuos duomenis, Vidaus reikalų ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija bendradarbiaudamos priėmė sprendimą įvesti pereinamąjį laikotarpį, suteikiant daugiau laiko vairuotojams pasitikrinti sveikatą bei suvaldyti pacientų srautus, ir pratęsė medicininių pažymų galiojimą pusmečiui – t. y. iki gegužės 31 d. Šis sprendimas padės užtikrinti nepertraukiamą sveikatos priežiūros pasaugų teikimą padidėjus jų poreikiui tiek dėl būsimo didesnio srauto vairuotojų sveikatai patikrinti, tiek dėl padidėjusio peršalimo ligomis sergančių pacientų skaičiaus“, – sako sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė, ragindama vairuotojus nedelsti ir pasirūpinti medicininės pažymos atnaujinimu artimiausiu metu.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nurodoma, jog vairuotojai privalo tikrintis sveikatą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytu periodiškumu. Tačiau visuomenėje kylant vis daugiau diskusijų dėl vairuotojų sveikatos patikros periodiškumo ir amžiaus, taip pat įvertinus kitų šalių patirtį, sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra nustatomas naujas vairuotojų sveikatos patikros periodiškumas.

Pagal šį įsakymą, vairuotojams iki 65 metų sveikatos patikrą reikės atlikti tik kas dešimt metų, o atsižvelgiant į tai, jog su amžiumi sveikatos būklė gali kisti kiek greičiau nei įprastai, nuo 66 metų vairuotojų sveikatos būklės patikrinimai bus dažnesni – nuo 66 iki 79-erių sveikatą pasitikrinti reikės kartą per penkerius metus, vyresniems nei 80 – kas dvejus metus.

Iki šio pakeitimo kai kurių amžiaus grupių vairuotojai sveikatą privalėjo tikrintis dažniau: vairuotojai iki 55 metų – 1 kartą per 10 metų, nuo 56 iki 69 metų – 1 kartą per 5 metus, nuo 70 iki 79 metų – 1 kartą per 2 metus, o nuo 80 metų – kasmet.

Vairuotojo sveikatos patikrinimas gali būti atliekamas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje pacientas yra prisirašęs arba bet kurioje kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje šias paslaugas. Sveikatą tikrina šeimos gydytojas arba vidaus / vaikų ligų gydytojas, teikiantis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Vairuotojo psichikos sveikatą privaloma tvarka įvertina ir gydytojas psichiatras.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, 2023 m. sveikatą pasitikrino 286 tūkst. vairuotojų, 2022 m. – 237 tūkst.

Kokia tvarka įsigalios nuo kitų metų?

2024 m. sausio 1 d. 264 tūkst. vairuotojų neturėtų galiojančios medicininės pažymos, o įvedus pereinamąjį laikotarpį, t. y. birželio 1 d., tokių vairuotojų skaičius išaugtų beveik 60 tūkst. ir siektų net 324 tūkst. Tai yra reikšminga šalies vairuotojų bendruomenės dalis (Lietuvoje iš viso išduota 1,51 mln. vairuotojo pažymėjimų).

Nauja tvarka, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, įsigalios 2024 m. birželio 1 d. – nustojus galioti medicininei pažymai, bus stabdomas ir vairuotojo pažymėjimo galiojimas, o atlikus sveikatos patikrinimą ir gavus pažymą, vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus vėl atstatomas automatiniu būdu.

„Regitra” jau dabar yra visapusiškai pasirengusi šio reikšmingo pokyčio įgyvendinimui ir yra atlikusi visas reikiamas integracijas – Kelių transporto priemonių vairuotojų registre atlikti reikalingi pakeitimai, ir vairuotojų sveikatos duomenys iš E. sveikatos yra gaunami elektroniniu būdu.

„Rūpindamiesi klientų patogumu, atlikome parengiamuosius darbus, kad vairuotojai galėtų vieno mygtuko paspaudimu greitai ir patogiai pasitikrinti savo medicininės pažymos galiojimą. Jei jos galiojimas yra pasibaigęs, vairuotojui pasitikrinus sveikatą, jo vairuotojo pažymėjimas būtų vėl skelbiamas galiojančiu. Kadangi visos šiuo metu išduodamos medicininės pažymos „Regitrą“ pasiekia skaitmeniniu būdu, šis procesas vyksta automatiškai. Taigi, vairuotojams, be savalaikio rūpinimosi sveikatos patikrinimu, nieko papildomai daryti nereikės“, – sako „Regitros“ generalinis direktorius Vaidas Dominauskas.

Pasak V. Dominausko, pastebima, jog visuomenės aktyvumas ženkliai auga. Spalio mėn. duomenimis, sveikatos nepasitikrinusių vairuotojų skaičius sumažėjo 22 tūkst., o „Regitros“ E-paslaugų portale apsilankė ir medicininės pažymos galiojimą pasitikrino net 6 kartus daugiau vartotojų nei įprastai.

Kaip vyks vairuotojo pažymėjimo galiojimo patikra kelyje?

Naujai priimti įstatymo pakeitimai policijos pareigūnų darbe iš esmės nieko nekeičia. Sustabdę transporto priemonę, pareigūnai patikrina informaciją apie asmens teisę vairuoti transporto priemonę. Įvedę asmens duomenis, policijos pareigūnai gali matyti, ar vairuotojo pažymėjimas galioja, ar nėra atimta teisė vairuoti, ar transporto priemonei atlikta techninė apžiūra ir ji apdrausta.

„Naudojamės duomenų baze, kurioje matome vairuotojo pažymėjimo galiojimo būseną. Jei vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas dėl pasibaigusios medicininės pažymos, šią informaciją matysime“, – sako Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.

Pasak V. Grašio, pereinamuoju laikotarpiu, pratęsus negaliojančių medicininių pažymų galiojimą, vairuotojai galės dalyvauti eisme ir baudžiami nebus. Transporto priemonės vairavimas su negaliojančiu vairuotojo pažymėjimu užtraukia vairuotojui baudą nuo 30 iki 50 eurų.

Ką daryti vairuotojui?

Medicininės pažymos galiojimą vairuotojai gali paprastai pasitikrinti prisijungdami į „Regitros“ E-paslaugų svetainę Vairuotojų portalas (eregitra.lt), skiltyje – „Peržiūrėti medicinines pažymas“.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK) vairuotojai gali rasti „Regitros“ interneto svetainėje esančioje DUK‘ų skiltyje: DUK | Valstybės įmonė „REGITRA“. O kylant klausimams, kviečiame juos užduoti svetainės virtualiam asistentui – REVIUI.