Laukimas dažnai lydimas didelio džiaugsmo, tačiau pirmosios dienos su naujagimiu gali tapti išbandymu – ypač jei trūksta būtiniausių priemonių. Specialistai atkreipia dėmesį, kad iš anksto paruošta vaistinėlė padeda sumažinti stresą, leidžia greičiau reaguoti į dažniausiai pasitaikančias situacijas ir suteikia mamai bei tėčiui daugiau ramybės.
Pasak „Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės, kruopščiai apgalvota vaistinėlė padeda mamai greičiau atsistatyti po gimdymo, o tėveliams – užtikrinti kūdikio komfortą ir sveiką pradžią.
„Mamos dažnai klausia, ką turėti vaistinėlėje dar iki gimdymo. Pagrindinis patarimas – pasiruošti tik būtiniausius dalykus, kad nereikėtų improvizuoti pačiu netikėčiausiu momentu. Tiek mamai, tiek naujagimiui pirmaisiais mėnesiais svarbiausia užtikrinti higieną, komfortą ir greitą pagalbą esant dažniausioms situacijoms“, – sako ji.
Mamai po gimdymo
Po gimdymo mamai būtinai reikia įklotų – kraujavimas gali tęstis 4–6 savaites tiek po natūralaus gimdymo, tiek po cezario pjūvio.
„Pirmosiomis dienomis po gimdymo geriausiai pasiteisina sauskelnės–kelnaitės – jos sugeria daugiau ir patikimiau apsaugo nuo pratekėjimo. Vėliau pakanka didesnio, o dar vėliau – įprasto sugėrimo įklotų. Pravartu pasirūpinti ir vienkartiniais paklotėliais: jie pravers ne tik kūdikio sauskelnių keitimo metu, bet ir pirmomis naktimis mamai, kad nereikėtų jaudintis dėl suteptos patalynės. Vis dėlto, naujagimio ant jų migdyti nerekomenduojama, nes tokie paklotėliai gali skatinti odos prakaitavimą“, – pataria K. Šnirpūnienė.
Žindymo laikotarpiui, anot jos, naudinga pasirūpinti tepalu su dekspantenoliu – jis padeda gydyti ne tik pažeistus spenelius, bet ir kūdikio odos paraudimus ar iššutimus. Speneliams apsaugoti tinka ir specialūs lanolino tepalai, šaldantys kompresai.
„Jeigu gydytojas nėštumo metu paskyrė geležies preparatų, pataria juos vartoti dar bent porą mėnesių po gimdymo. Taip pat naudingi žuvų taukai ir vitaminas D, o bendri vitaminai aktualūs, jei mityba nėra visavertė. Žindančiai mamai kasdien reikia papildomai suvartoti apie 500 kcal, o skysčių – bent 2 litrus. Į gimdymo namus pravartu pasiimti negazuoto mineralinio vandens, nes po gimdymo netekus daug skysčių troškulys dažnai būna didesnis nei įprastai“, – pažymi K. Šnirpūnienė.
Vaistininkė pasakoja, kad būsimos mamos neretai teiraujasi, ar į ligoninę reikėtų vežtis savo vaistų. Anot jos, dėl to nerimauti nereikia – visos pagrindinės priemonės, tokios kaip vaistai nuo temperatūros, skausmą malšinantys ar antibiotikai, ligoninėje yra suteikiamos.
„Su savimi verta turėti tik tuos vaistus, kurie būtini dėl lėtinių ligų ir kuriuos moteris vartoja nuolat“, – patikslina K. Šnirpūnienė.
Naujagimiui namuose
Grįžus namo tėveliams pravers bekontaktis termometras, tinkantis ne tik kūno, bet ir maisto ar vandens temperatūrai matuoti. Vaistinėlėje taip pat naudinga turėti 60 mg paracetamolio žvakučių nuo temperatūros, nosies aspiratorių, vienkartinių jūros vandens ampulių nosytei.
„Pilvo pūtimui gali padėti lašai su simetikonu, tačiau vaistininkė pataria neskubėti jų naudoti be gydytojo pritarimo, nes verkimas nebūtinai reiškia dieglius. Vitaminas D kūdikiui paprastai skiriamas nuo mėnesio amžiaus, nebent gydytojas rekomenduoja kitaip“, – aiškina K. Šnirpūnienė.
Vaistininkės teigimu, kūdikio odos priežiūrai reikia prausiklio kūnui, drėkinamojo losjono ar aliejaus, specialaus kremo galvos luobelei, o šaltuoju metų laiku – kremo nuo šalčio. Nerekomenduojama iki 3 mėnesių tepti mažylio kremu nuo saulės – saugiau vengti tiesioginių spindulių.
„Kosmetikos priemones derėtų rinktis be kvapiklių ir konservantų, skirtas jautriai odai. Higienai naudingi sterilūs neaustinės medžiagos vatos diskai akytėms ar bambutei, žirklutės bukais galais, šepetys minkštais šeriais. Namie keičiant sauskelnes rekomenduojama plauti vandeniu, o drėgnas servetėles naudoti tik išvykose“, – pataria ji.
Anot K. Šnirpūnienės, iššutimų profilaktikai tinka tepalai su cinku, pantenoliu, priešuždegiminėmis savybėmis pasižyminčiais augalinės kilmės aliejais.
„Kad neatsirastų iššutimų, labai svarbus ir tinkamas sauskelnių dydis, sauskelnių kokybė, bei pakankamai dažnas jų keitimas. Specialiai naujagimiams yra sauskelnės su išpjova bambutės vietoje, kad ji nebūtų uždengta“, – atkreipia dėmesį „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.
Ko geriau nepirkti iš anksto?
Vaistininkė atkreipia dėmesį, kad nereikėtų skubėti įsigyti buteliuko, mišinuko ar čiulptuko – pirmiausia verta pasitikėti žindymu, o sunkumų atveju kreiptis į žindymo konsultantę. Taip pat nebūtina pirkti vaistų kosuliui, slogai, probiotikų ar kitų preparatų, kurių gali ir neprireikti.
Bambutės priežiūrai nebenaudojami spiritiniai tirpalai ar kalio permanganatas – užtenka pavalyti sterilia servetėle suvilgyta virintu vandeniu. Jei bambutė negyja, gydytojas paskirs tinkamas priemones.
„Svarbiausia nesistengti sukaupti visko iš anksto – daug ką galima įsigyti pagal poreikį. Tačiau turint pagrindines priemones bus ramiau ir mamai, ir tėčiui, nes pirmosios savaitės su kūdikiu visuomet kupinos naujų patirčių“, – pabrėžia K. Šnirpūnienė.