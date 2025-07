Ne paslaptis, kad vasarą vartojame daugiau šviežių vaisių ir uogų – ne tik dėl patinkančio skonio ir didesnės įvairovės nei kitais metų laikais, bet ir dėl gausybės organizmui naudingų medžiagų.

Vis dėlto, mėgaujantis derliaus gėrybėmis nereikėtų persistengti – pasak vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkės Kristinos Kurtinaitytės-Jančiukienės, tam tikros klaidos, ragaujant vaisius ir uogas gali lemti nemalonius virškinimo sutrikimus, vitaminų perdozavimą ar net infekcijas.

Vasarą, prasidėjus šviežių vaisių ir uogų sezonui, organizmą reikalingais vitaminais ir mineralais galime papildyti paprasčiau – ne veltui sakoma, kad kuo spalvingesnis mūsų maistas, tuo daugiau skirtingų medžiagų gauname. Pavyzdžiui, raudonos, geltonos ir oranžinės spalvos vaisiuose bei uogose įprastai gausu vitamino A ir C, kalio ir antioksidantų; žalios spalvos vaisiuose ar uogose gali būti daug vitamino K ir kalio; mėlynos ar violetinės spalvos produktuose dažniausiai yra antioksidantų.

Ar vaisių ir uogų gali būti per daug?

Vis dėlto, vaistininkė įspėja, kad nors vaisiai ir uogos yra ne tik skanus, bet ir naudingas pasirinkimas, gydytojų rekomenduojamų normų peržengti nereikėtų. Pasaulio sveikatos organizacija ir dietologai ragina suvalgyti 200–300 g vaisių ir uogų per dieną.

„Daugumos vaisių ir uogų sudėtyje yra daug skaidulų, o jas vartojant dideliais kiekiais, gali pasireikšti pilvo pūtimas, viduriavimas ar vidurių užkietėjimas. Vaisiuose esanti fruktozė taip pat gali tapti pilvo pūtimo priežastimi, vaisiaus dalelėms nusėdus žarnyne, jas fermentuoja čia esančios bakterijos, dėl to pilve gali susikaupti daug dujų“, – sako K. Kurtinaitytė-Jančiukienė.

Ji nerekomenduoja pamiršti ir to, kad vaisiai turi natūralių cukrų ir kaip bet kuris angliavandenių turintis produktas šiek tiek padidina cukraus lygį kraujyje. Kuo vaisius yra labiau prinokęs, saldesnis ir minkštesnis, tuo jame daugiau paprastųjų cukrų – labiausiai cukraus kiekį kraujyje gali kelti ananasai, melionai, mangai, vynuogės, prinokę bananai.

„Pirmenybę raginčiau teikti nesaldžioms ar vidutinio saldumo sodo gėrybėms, pavyzdžiui, greipfrutams, apelsinams, obuoliams, persikams, kriaušėms, avietėms, gervuogėms, šilauogėms, vyšnioms ir pan., o saldžius vaisius, kaip bananai, arbūzai ir kt., valgyti ne taip gausiai, siekiant riboti bendrą per dieną gaunamo cukraus kiekį. Skatinu vaisius ir uogas valgyti pirmoje dienos pusėje, ypač prieš sporto treniruotę, kuomet esame aktyvesni“, – pataria „Camelia“ vaistininkė.

Vitamino C perdozavimas

Daug vaisių ir uogų, tokių kaip juodieji serbentai, braškės, citrinos, apelsinai, erškėtuogės, ananasai, kiviai ir kt. pasižymi nemaža vitamino C koncentracija. Dėl šios priežasties, valgant juos didelėmis porcijomis, galima susidurti su šio mikroelemento pertekliumi, ypač jei šalia vartojami ir vitamino C maisto papildai.

„Nors vitaminas C yra tirpus vandenyje ir įprastai jo perteklius pasišalina su šlapimu, vienu metu suvartojant didelį vitamino kiekį, inkstai gali nespėti jo greitai išfiltruoti. Negana to, per didelis jo kiekis taip pat gali dirginti skrandį ir žarnyną, ypač jei valgome vaisius ar uogas prieš tai neturėję jokio patiekalo. Tokiu atveju žmogui gali pasireikšti viduriavimas, pykinimas, rėmuo, pilvo pūtimas ar spazmai“, – paaiškina K. Kurtinaitytė-Jančiukienė.

Tinkamai pasirūpinkite vaisių ir uogų švara

Pasak vaistininkės, kartais nutinka ir taip, kad sezoniniais vaisiais bei uogomis besimėgaujantys pacientai vėliau kreipiasi dėl įvairių žarnyno infekcijų. Dažniausiai taip nutinka dėl netinkamos higienos laikymosi: vieni mėgsta ragauti tiesiai nuo krūmo ar medžio, kiti pamiršta nuplauti įsigijus juos turguje ar parduotuvėje.

Vis dėlto, dėl kontakto su žeme, dulkėmis, vabzdžiais ir net įvairiais parazitais, visus vaisius ir uogas yra būtina gerai nuplauti. Negana to, norint apsaugoti derlių nuo įvairių ligų ir kenkėjų, ūkininkai neretai naudoja pesticidus ar nitratus. Nors mažas kiekis pastarųjų dažniausiai nėra kenksmingas, tačiau valgant daug gerai nenuplautų produktų, gali pasijusti poveikis sveikatai.

„Net jei vaisių planuojate nulupti, vis tiek prieš tai jį reikėtų nuplauti, kad nešvarumai nepatektų ant peilio, pjaustymo lentelės ar rankų. Geriausia naudoti šaltą, tekantį vandenį, o vėliau nušluostyti su popieriniu rankšluosčiu. Kai kurie žmonės galvoja, kad vaisius ar uogas reikėtų pamirkyti vandenyje su actu, soda ar druska, tačiau tai moksliškai nėra įrodyta. Jei norime produktus nuplauti kuo švariau, geriau keletą minučių palaikyti juos užmerktus šaltame vandenyje ir tada dar kartelį perplauti“, – pataria K. Kurtinaitytė-Jančiukienė.

Ji priduria, kad vasara – puiki proga valgyti kuo šviežesnius vaisius ir uogas, nes kitais metų laikais dauguma šių gėrybių atkeliauja iš užsienio šalių, kuriose būna naudojami tam tikri chemikalai, padedantys ilgiau nesugesti.