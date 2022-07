Kiekvieną vasarą, kai iš mokyklų atostogauti išskuba mokiniai, o darželiuose sumažėja mažųjų, ugdymo įstaigos pradeda pasiruošimo darbus naujiems ugdymo metams. Kasmet Marijampolės savivaldybė skiria lėšų įstaigų infrastruktūros gerinimui, pačios įstaigos taip pat ieško finansavimo šaltinių, kurių dėka galėtų įsigyti kažką naujo, taip pat stengiasi ir savo žmogiškaisiais resursais pasigražinti aplinką.

Kelias įstaigas, kuriose intensyviai vyksta atsinaujinimo darbai aplankė Marijampolės savivaldybės mero patarėja Agnė Pavelčikienė. Pasak jos, šiais metais pavyko įstaigoms skirti didesnį finansavimą: „Pernai per visus metus įstaigų infrastruktūrai gerinti skyrėme beveik 2 mln. eurų, o šiemet ta pati pinigų suma buvo skirta per pusmetį. Be abejo, tai nepatenkina viso poreikio, todėl tikimės, kad jeigu turėsime stabilų biudžetą, taryba pritars skirti ir papildomų lėšų“.

Paklausta apie labiausiai matomus jau atliktus darbus A. Pavelčikienė pasidžiaugė, kad visuose vaikų darželiuose pavyko įrengti kondicionierius, kurie karštomis dienomis padeda patogiai jaustis ir vaikams, ir čia dirbantiems darbuotojams, kurie visą dieną praleidžia patalpose. Taip pat džiugina atnaujinti mokyklų stadionai, kurie tarsi atgimė naujam gyvenimui.

Mero patarėja apžiūrėjo lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ remontuojamas 4 grupių patalpas: čia vyksta sienų dažymo darbai, o patalpas papuoš nauji, daug modernesni baldai. Planuojama atnaujinti ir darbuotojų kabinetus. Tiesa, pati įstaiga taip pat aktyviai naudojasi įvairių savivaldybės programų lėšomis ir yra įsirengusi sporto salę bei įsigijusi įvairių edukacinių priemonių. Jaukioje žalioje aplinkoje žydi gėlės, mažieji augina pomidorus ir smagiai leidžia dieną.

Lopšelyje-darželyje „Rasa“ taip pat vyksta intensyvus grupių, rūbinių ir kitų patalpų atnaujinimas. „Šaltinio“ progimnazijoje mokiniai sugrįš į neatpažįstamai pasikeitusias kalbų ir informacinių technologijų klases. Įstaigai pavyko įsigyti reikalingos įrangos, o savivaldybė skyrė lėšų klasių remontui. Sporto salė taip pat mokinių lauks atsinaujinusi – bus pakeista grindų danga bei pakabinti nauji šviestuvai. Bene didžiausias pokytis bus matomas jau rudenį, kai progimnazijos stadionas bus baigtas renovuoti ir atrodys išties moderniai.

Petro Armino progimnazija jau džiaugiasi nauju stadionu ir krepšinio aikštele, čia dar planuojama atnaujinti pagrindinio įėjimo grindinį, kad būtų saugiau ir patogiau progimnazijos bendruomenei ir svečiams ir kad rugsėjo 1-osios šventės, kurios dažniausiai čia organizuojamos, būtų kuo gražesnėje aplinkoje.

Jono Totoraičio progimnazijoje vyksta virtuvės kapitalinis atnaujinimas, čia bus suremontuotos patalpos ir įsigyta nauja moderni įranga.

Lėšų sulaukė ir kitos švietimo įstaigos: vienur bus perkami nauji baldai, kitur remontuojamos patalpos ir sanitariniai mazgai, dar kitur vykdomi kiti įstaigų nusimatyti prioritetiniai darbai.

Marijampole.lt